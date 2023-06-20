阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO 兩位繼任者公布

阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇。(路透)

阿里巴巴集團董事長兼CEO 張勇在北京 時間20日發布全員信，稱將於今年9月10日卸任職務，專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO，專注阿里雲的發展。

張勇的繼任者分別是蔡崇信與吳泳銘。阿里巴巴控股集團董事會批准，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。

據澎湃新聞報導，張勇透過全員信宣布，阿里「1+6+N」的全新業務集群基本成型，各業務集團董事會已開始運行，多個業務的上市和融資計畫也已開展，控股集團將主要承擔創新孵化大本營角色，整個阿里巴巴正以全新姿態奔向未來。

張勇同時宣布，阿里雲智慧集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入。同時為了適應未來發展規範和要求，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。

張勇在2007年加入阿里巴巴，起步是淘寶網的CFO。2014年阿里整體上市，開始探索更有效的治理方式。作為阿里為數不多的多元化管理人才，2015年5月，張勇出任阿里集團 CEO。

2019年9月，張勇正式接替馬雲 成為集團董事局主席。一位阿里前高管評價，「老逍沒大理論但是實幹」，另一位曾直接向張勇匯報的人士稱，他的忍耐力強，體力好，願意雙手雙腳沾泥，幹苦活累活。