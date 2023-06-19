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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

中央社／上海20日電
中美關係緊繃之下，中國人對留學的考量比平時多了風險意識。（美聯社）
中美關係緊繃之下，中國人對留學的考量比平時多了風險意識。（美聯社）

中美關係緊繃之下，中國人對留學的考量比平時多了風險意識。在美或即將赴美的留學生不少都擔心，中美或兩岸一旦爆發戰事，他們可能會面臨斷航、被限制行動等處境。

即將帶著女兒赴美念高中的上海律師說，女兒當初是在美國出生的，所以這個求學路徑10幾年前就已經規畫好。但是，現在中美關係不佳，確實讓他想得更多。

「從俄烏戰爭來看，如果中國打台灣，中國會被孤立，中美之間可能斷航。」他帶女兒赴美初期，妻子仍將留在中國工作，他們已經考慮到如果發生上述狀況，一家人短期會很難團聚。

一名在美國就讀與藝術相關領域博士的中國女學生說，家裡一直在討論，如果中美開打或兩岸發生戰事怎麼辦，「我爸覺得要待在美國，我覺得要回中國，但其實那種情況下，待在這兩邊都很糟。」

她在2015年就赴美念大學，2020年取得學位後，原本也想給自己兩年時間多方嘗試做些不同的事情。當時正逢疫情，文化產業的工作機會難找，加上中美關係越來越差，美國的學生簽證政策調整的風聲飄忽不定，她擔心日後無法再返美深造，因此想盡快在美國找到大學等機構棲身，便決定直升博士班。

說起出國留學，她說：「以前是走愈遠、愈多選擇，現在是走得愈遠、選擇愈少。」她擔心自己會受到「中美脫鉤」的影響，也意識到不能像從前在中美兩邊來去自如，而是必須做出選擇。

另一名年近40歲的心理諮商師計畫明年要到美國讀博士班。她以第二次世界大戰期間美日交戰為參照，當時在美國的日本人被強制集中在「日裔拘留營」居住管理，行動受限。如果中美發生軍事衝突，「我覺得這是我可能面臨的情況。」

對於外部環境的變化，個人經常是身不由己。但她認為，至少可以預先做好心理準備，如果被要求集中居住或是遭驅逐出境，也能藉機深入思考自己的身分認同和價值觀，這會影響一個人如何理解自己的處境。

她的朋友圈裡，談到中美關係的議題，擔心會發生戰事的不在少數。

近年中美關係和國際格局的變化，對這名諮商師的影響很大。她已規畫在讀博士班時轉攻政治領域，研究「國際衝突調停」，因為她認為未來10年內可能會發生「第三次世界大戰」，國際上會很需要斡旋的人才。「10年後做這些事的人，不就是我們這一代嗎？」她希望能為走向衝突的世界盡一份力。

根據日經新聞等外媒報導，美國國際教育協會（IIE）去年11月公布的報告顯示，中國留學生數量急劇下降，在2021/22學年總數比前一年下降了8.6%。而2020/21學年又比前一學年下降了14.8%。

分析指這可能是受到疫情影響之故，但一些中國年輕人表示，聽說了越來越多赴美學生簽證遭拒的例子，主要發生在理工學習領域。不過，中國目前仍是美國最大的生源國，在美留學生總數超過29萬人。

學生簽證 中國留學生 疫情

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