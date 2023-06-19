我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼核彈炸13藝人「吸毒、外遇」 他們回應了

分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免

布林肯訪中會習近平 拜登樂觀：美中關係走在正確道路

譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。(路透)
美國總統拜登。(路透)

美國國務卿布林肯19日在北京與中國國家主席習近平展開會談，對此，美國總統拜登讚揚布林肯，並認為美中關係正走在「正確的道路上」。

彭博資訊報導，拜登19日在訪問加州時向記者表示，「他（布林肯）做了很多」，「我們正走在正確的道路上」。當被問及他是否覺得美國取得進展時，拜登回應，「我不是感覺到而已，你們都知道有進展。你們不該那樣問，應該要問有多少進展。」

但拜登未說明布林肯此行所達成的實質成果，僅說有透過隨行的白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與布林肯保持聯絡。

布林肯在18日前往北京進行兩天訪問，成為五年來首位訪問中國的美國國務卿，也是自拜登2021年1月上任以來，訪中的最高層級美國政府官員。

會談中雙方都表達了讓兩國關係正常化、穩定化的意願，並可能為習近平與拜登對話打開大門。兩位領袖自去年在印尼峇厘島會面後就未再見面。

美國官員19日向記者透露，俄羅斯在烏克蘭的戰役、北韓和台灣議題都是布林肯與習近平討論的話題之一。兩國在許多問題上仍意見分歧，在恢復兩國軍事接觸上仍未取得進展，但布林肯說，兩人一致認為有必要穩定兩國關係。

布林肯 拜登 習近平

上一則

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

延伸閱讀

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬
中國發習近平見布林肯全文 美方稱不支持「台灣獨立」

中國發習近平見布林肯全文 美方稱不支持「台灣獨立」
布林肯記者會 中媒報導角度異於外媒 反而趨正面

布林肯記者會 中媒報導角度異於外媒 反而趨正面
北京：布林肯訪問最重要成果是回到拜習會確定的議程

北京：布林肯訪問最重要成果是回到拜習會確定的議程

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵