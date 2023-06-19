華爾街日報：中國經濟復甦乏力 小企業備受衝擊

中國經濟復甦乏力。圖為在公車站等車的北京市民。(路透)

「華爾街日報」報導，中國小企業正紛紛裁員 ，為償債發愁，並對未來感到不安。這些企業困境描繪了中國經濟復甦乏力的嚴峻情況。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，中小企業對中國經濟至關重要。2018年末，中小微企業吸納就業 人員2.33億人。但官方數據、銀行最近披露的資訊以及對小企業主的採訪顯示，當前許多中小企業步履維艱。

據報導，總部位於中國東部江蘇省的中國小微信貸機構業務創新合作聯盟的發起人嵇少峰表示，當前微型企業面臨的最大問題是生存。

中國小企業的困境清楚地顯示，中國經濟距離徹底走出一連串封控的陰影並完全復甦，還有一段路要走。此前這些封控措施是中國政府嚴格防疫舉措的一部分。

去年年底，中國政府終於結束嚴格的動態清零政策時，許多經濟學家曾預計中國經濟將迎來強勁復甦。然而，強勁復甦並未到來。消費者支出、工廠訂單和出口等許多指標顯示，中國經濟復甦正失去動力。

最近對中國製造業採購經理人指數 （PMI）的一項調查顯示，小型企業連續第二個月出現萎縮。中國小型企業採購經理人指數目前為47.9，該數據低於50顯示商業活動正在放緩。

中國富裕省份浙江省溫州市的葡萄酒和茶葉銷售商Scott Yang說，他認識的許多當地企業主正在裁員，並試圖削減成本，以因應工廠訂單的減少。

小型企業在今年第一季度末開始增加工作崗位，當時人們對經濟復甦仍有一些樂觀情緒。但一個PMI分項指數顯示，5月份小型企業的就業指數為48.7，這意味著這些企業要麼在裁員，要麼在員工離職後不招聘新人補位。

在中國南部廣東省佛山市從事網路銷售家具的Huang Yiwen說，疲軟的房地產市場打擊了他的生意，因為新房買家是家具製造商的一個可靠需求來源。

2022年，年度住宅銷售量降至6年來最低點，在此之前，房地產行業的低迷也導致了中國一些最大的開發商出現債務違約。

根據中國中小企業協會（China Association of Small and Medium Enterprises）最新調查，只有不到40%的中小企業在滿負荷運營，即能生產多少就生產多少。該協會每月向全國3000家中小企業發送調查問卷。

經濟學家警告，微型企業面臨的問題不能與整體經濟切割開來。因為微型企業是就業主要來源，特別在大城市更是如此，此類企業的困境反映出整體經濟的壓力，甚至可能加劇整體經濟的壓力。

恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹表示，如果中小企業無法復甦，城鎮地區將難以創造足夠的就業和收入，這將對中低收入家庭產生重大影響。