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中共政法委書記：新疆要大力推進反恐維穩常態化

中央社上海19日電
中共中央政法委書記陳文清（中）。（Getty Images）
中共中央政法委書記陳文清（中）。（Getty Images）

中共中央政法委書記陳文清近日在新疆調研時強調，要全面貫徹「習近平法治思想」和總體國家安全觀，大力推進「反恐維穩法治化常態化」，全力確保新疆社會穩定和長治久安。

新華社報導，陳文清14至18日在新疆調研時，深入烏魯木齊、和田、巴音郭楞和昆玉、鐵門關等地基層政法單位，看望慰問一線幹警，會見「政法英雄模範」和「犧牲幹警」家屬代表。

他聲稱，近年來，新疆政法機關牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標，扎實推進反恐維穩各項工作，有力維護了新疆社會大局穩定；「廣大幹警忠誠履職、不怕犧牲，經受了生與死、血與火的考驗」。

陳文清強調，要推進反恐維穩法治化、常態化，把全面依法治國的要求落實到新疆反恐維穩工作各方面。推動從制度層面解決執法司法現實問題，運用法律武器維護穩定、打擊犯罪等。

他還要求，要加強政治建設，確保政法幹警「絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠」。

新疆近年因強迫改造維吾爾等少數民族的「再教育營」及強迫勞動爭議，相關人權問題在國際上受到關注，多家公司、官員以及新疆棉花等產品受到制裁，中國方面則屢屢以「反恐維穩」作為當地人權受打壓的理由。

陳文清由基層員警出身，原任中國國家安全部長，去年10月在中共20屆一中全會晉升政治局委員，隨後並升任中央政法委書記，掌管有「刀把子」之稱的政法系統。

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