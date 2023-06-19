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傳張勇可能卸任阿里董事長及CEO

記者林茂仁／即時報導
阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇。(路透)
阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇。(路透)

據鳳凰網科技報導，有消息稱，張勇或將卸任阿里巴巴集團董事長兼首席執行官（CEO），未來張勇將專注阿里雲的業務發展，而具體的繼任者目前尚不可知。

阿里巴巴之前為了更好的應對外部競爭，宣布進行相關業務的分拆，而在今年 5 月發布季報的同時，企業公布了六大業務集團董事會成員名單，阿里 1+6+N 拆分後的公司治理架構逐漸清晰。這也標誌著阿里新業務集團及其負責人將正式開始履職。阿里雲是阿里巴巴拆分最徹底的業務板塊，由張勇擔任阿里雲的董事長兼CEO。按照計畫，阿里雲目標在未來12個月完成分拆上市。至於誰來擔任阿里巴巴集團董事長兼CEO，目前還無法得知。

針對該消息的真實性，時代週報記者多次求證阿里巴巴官方渠道，截至發稿前未獲回應。多名阿里員工向時代週報記者表示，暫時未收到相關消息，也有阿里巴巴管理層人士向時代週報回應稱，上述消息「90%屬實」。

張勇在2007年加入阿里巴巴，起步是淘寶網的CFO。2014年阿里整體上市，開始探索更有效的治理方式。作為阿里為數不多的多元化管理人才，2015年5月，張勇出任阿里集團 CEO。

2019年9月，張勇正式接替馬雲成為集團董事局主席。一位阿里前高管評價，「老逍沒大理論但是實幹」，另一位曾直接向張勇匯報的人士稱，他的忍耐力強，體力好，願意雙手雙腳沾泥，幹苦活累活。

CEO 馬雲

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