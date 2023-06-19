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習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

北京：布林肯訪問最重要成果是回到拜習會確定的議程

特派記者廖士鋒／北京即時報導
國務卿布林肯（左）與中國國家主席習近平19日會面，中國外交部美大司司長楊濤19日深夜介紹此次訪問情況。（Getty Images）
國務卿布林肯（左）與中國國家主席習近平19日會面，中國外交部美大司司長楊濤19日深夜介紹此次訪問情況。（Getty Images）

國務卿布林肯19日結束訪問北京的兩日行程，中國外交部美大司司長楊濤19日晚間介紹此次訪問的成果時指出，最重要的一條是，雙方同意落實兩國元首峇里島會晤時「確定的共識，回到會晤確定的議程」。

據央視新聞消息，楊濤19日晚間表示，中國方面在此次布林肯訪問的會見會談期間，一是講清了當前中美關係困局的癥結所在；二是指出了中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思；三是提出了穩定中美關係的方向和路徑；四是闡釋了中國發展振興的歷史邏輯和必然趨勢；五是重申了北京在核心利益和重大關切上的底線紅線。

最後是達成了一些「積極共識和成果」，楊濤強調，「最重要的一條是，雙方同意落實兩國元首峇里島會晤時確定的共識，回到會晤確定的議程」。

布林肯18日抵達北京後，與中國外長秦剛會談，19日上午與中共外事辦主任王毅會見、19日下午再與中國國家主席習近平會見。據布林肯的推特，他也與在中國的美國商界領袖進行重要討論，重申美國希望在雙邊經濟關係中，在公平競爭的環境中進行公平貿易和投資。

就台灣問題，中國官方的通稿指出，布林肯向習近平重申「四不一無意」，而美國國務院的新聞通稿則指出，布林肯強調維護台海和平與穩定的重要性，並重申美國基於「台灣關係法」、美中三公報和六項保證的「一個中國政策」沒有改變。

布林肯19日透過記者會指出，美國不支持台獨，反對任何一方單方面改變現狀，保持現狀非常重要，這種現狀幾十年來有助於維持海峽兩岸的和平與穩定。他同時表示對中共近年來採取的挑釁行動的擔憂，特別指出若是台灣發生危機很可能是危害世界的經濟危機，因為台海是重要商業航道、台灣是全球七成半導體生產地。

布林肯還強調，中美兩國關係正處於一個不穩定的時刻。雙方都認識到需要努力穩定局勢。「我們認為重要的是建立更好的溝通管道、開放溝通管道，既要解決誤解、誤判，又要確保競爭不會演變成衝突。我們不僅在今天和昨天恢復了這種溝通，而且我認為我們可以預見，在未來幾周內，其他中國高級官員將為此目的訪問美國」。

布林肯 北京 習近平

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