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李強出訪抵德國 紅地毯「高規格迎接」藏挑戰

中央社／台北19日電
中國國務院總理李強18日抵達德國柏林。(新華社)
中國國務院總理李強18日抵達德國柏林。(新華社)

中國國務院總理李強抵達柏林，中國媒體雖宣稱獲得紅地毯高規格迎接，但出發前德國批評中國嘗試重塑全球秩序，另歐洲媒體報導柏林當局曾有意縮小峰會規模，李強首場出訪外交秀表現受關注。

據新華網報導，6月18日下午李強乘包機離開北京，應德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國政府邀請，赴德國舉行第七輪中德政府磋商並對德進行正式訪問，對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。中國國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機離京。

柏林當地時間18日晚間，李強抵達柏林機場，新華社強調，禮兵沿紅地毯兩側列隊致敬，德國政府代表和中國駐德國大使吳懇等到機場迎接。

李強表示，德國是他就任總理後首次出訪的第一站。這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅。第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，為維護國際產供鏈穩定和世界和平繁榮發出有力訊號。

他強調，當今世界進入新的動盪變革期，越是在變亂交織的時代，越需要中德兩國人民發揚友好傳統、加強交流合作，凝聚智慧、克服挑戰、抓住機遇。

德國6月14日首度發表國家安全戰略報告，稱中國是「夥伴、競爭者和敵對體制」，批評北京當局置區域穩定和國際安全於日增的壓力下，並且漠視人權。稱中國正試圖以各種方式重塑現有以規則為基礎的國際秩序，以愈來愈大的力道確立區域主導地位。

但與此同時，德國也坦承中國「依然是夥伴，在解決諸多國際挑戰和危機方面，是不可或缺的一員」。

李強這次出訪另一受矚目的是，是否有大陣仗部長及企業家隨同出訪，歐洲新聞網站politico.eu先前曾報導，德國當局內部討論縮小與李強的峰會規模，以避免給人留下德國對待中國一切如常的印象。

德國 李強 國務院

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李強抵德國柏林 定調傳承友誼、深化合作之旅

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