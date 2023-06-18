我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛移民就失明 華女40歲學英文念大學 實現人生大逆襲

南加奢華車展「Concours d'Elegance」 經典名車列陣

李強抵德國柏林 定調傳承友誼、深化合作之旅

記者陳政錄／即時報導
李強當地時間18日抵達德國柏林，德方代表和中國駐德大使吳懇等到機場迎接。（新華社）
李強當地時間18日抵達德國柏林，德方代表和中國駐德大使吳懇等到機場迎接。（新華社）

中國國務院總理李強18日下午離開北京，赴德國舉行第七輪中德政府磋商並對德進行正式訪問。據中新社，當地時間18日晚，李強抵達柏林，他表示，這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅，中方願和德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實全方位戰略夥伴關係內涵。

李強此次是應德國總理蕭茲和法國政府邀請，赴德國舉行第七輪中德政府磋商並對德進行正式訪問，對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。中國國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機。

據中新社報導，當地時間18日晚，李強乘坐的包機抵達柏林布蘭登堡機場。德國安排禮兵沿紅地毯兩側列隊致敬，德國政府代表和中國駐德國大使吳懇等到機場迎接。

李強表示，德國是他就任中國國務院總理後首次出訪的第一站。這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅。

他提到，去年，中國國家主席習近平和德國總統史坦麥爾就兩國建交50周年互致賀電並通電話，為雙邊關係發展作出戰略引領。近年來，中德關係始終穩步向前，兩國合作持續深化拓展，雙方在經貿、科技、人文、綠色等領域合作不斷取得新成果。

李強說，第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則和德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實全方位戰略夥伴關係內涵，為維護國際產供鏈穩定和世界和平繁榮發出積極有力信號。

李強強調，當今世界進入新的動盪變革期，越是在變亂交織的時代，越需要中德兩國人民發揚友好傳統、加強交流合作，凝聚智慧、克服挑戰、抓住機遇。中方願和德方一道按照兩國元首達成的重要共識，推動中德關係實現新發展，攜手共創人類美好未來。

訪德期間，李強將會見史坦麥爾，和蕭茲共同主持第七輪中德政府磋商並出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，和德工商界代表座談，訪問巴伐利亞並參觀德國有關企業。

德國 李強 國務院

上一則

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

下一則

李強出訪抵德國 紅地毯「高規格迎接」藏挑戰

延伸閱讀

救經濟 中國擬發1兆特別國債 放寬房市政策

救經濟 中國擬發1兆特別國債 放寬房市政策
上任總理首度出訪 李強將赴德、法

上任總理首度出訪 李強將赴德、法
中國總理李強上任後首訪選法、德 外交部：力推雙方關係發展

中國總理李強上任後首訪選法、德 外交部：力推雙方關係發展
馬斯克剛走 李強：打造營商環境 擴大新能源汽車優勢

馬斯克剛走 李強：打造營商環境 擴大新能源汽車優勢

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
這張珍貴的全家福，章榮高無比珍視。（取材自大象新聞）

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

2023-06-11 09:00

超人氣

更多 >
中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待
遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治