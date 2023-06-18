李強抵德國柏林 定調傳承友誼、深化合作之旅

李強當地時間18日抵達德國柏林，德方代表和中國駐德大使吳懇等到機場迎接。（新華社）

中國國務院 總理李強 18日下午離開北京，赴德國 舉行第七輪中德政府磋商並對德進行正式訪問。據中新社，當地時間18日晚，李強抵達柏林，他表示，這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅，中方願和德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實全方位戰略夥伴關係內涵。

李強此次是應德國總理蕭茲和法國政府邀請，赴德國舉行第七輪中德政府磋商並對德進行正式訪問，對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。中國國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機。

據中新社報導，當地時間18日晚，李強乘坐的包機抵達柏林布蘭登堡機場。德國安排禮兵沿紅地毯兩側列隊致敬，德國政府代表和中國駐德國大使吳懇等到機場迎接。

李強表示，德國是他就任中國國務院總理後首次出訪的第一站。這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅。

他提到，去年，中國國家主席習近平和德國總統史坦麥爾就兩國建交50周年互致賀電並通電話，為雙邊關係發展作出戰略引領。近年來，中德關係始終穩步向前，兩國合作持續深化拓展，雙方在經貿、科技、人文、綠色等領域合作不斷取得新成果。

李強說，第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則和德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實全方位戰略夥伴關係內涵，為維護國際產供鏈穩定和世界和平繁榮發出積極有力信號。

李強強調，當今世界進入新的動盪變革期，越是在變亂交織的時代，越需要中德兩國人民發揚友好傳統、加強交流合作，凝聚智慧、克服挑戰、抓住機遇。中方願和德方一道按照兩國元首達成的重要共識，推動中德關係實現新發展，攜手共創人類美好未來。

訪德期間，李強將會見史坦麥爾，和蕭茲共同主持第七輪中德政府磋商並出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，和德工商界代表座談，訪問巴伐利亞並參觀德國有關企業。