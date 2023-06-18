管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率 再度跌破7後，中國人民銀行一度向市場喊話，要遏制投機炒作，抑制匯率大起大落。但之後人行並未繼續出招，人民幣延續調整，人行為何只說不做？日前國家外匯管理局公布5月外匯收支數據，可以分析出人行當前的匯率政策邏輯。

近年來，人民幣匯率多次圍繞7比1上下波動。從中間價看，2019年8月初，因為中美經貿談判陷入僵局，人民幣於2015年8月11日匯改以來首度跌破7。

2019年12月底，因傳聞中美即將達成第一階段經貿協定，人民幣重新升破7。

2020年2月中旬，因新冠疫情 暴發、經濟停擺，人民幣二度跌破7。2020年7月中旬，因國內疫情防控有效，經濟率先復甦，人民幣二度升破7。

2022年9月中旬，因為國內疫情多點散發、經濟復甦受阻，人民幣三度跌破7。2022年12月初，因防疫 政策優化、房地產監管調整，經濟復甦前景改善，人民幣三度升破7。

今年5月中旬以來，因復甦預期只是部分兌現，人民幣四度跌破7。

人行5月19日發布新聞稿，強調將加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。同時，督促自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。當日，境內外人民幣匯率交易價較日內低點拉升了幾分錢。然而，之後只見樓梯響未見人下來，境內收盤價於5月31日跌破7.10，6月13日跌破7.15，交易價於6月15日盤間一度跌破7.18比1。

管濤分析，這並非人行失信於外匯市場；實際上，在前述新聞稿的前半段，人民銀行指出，中國外匯市場廣度和深度日益拓展，擁有自主平衡的能力，人民幣匯率也有糾偏力量和機制，能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。市場過於關注後半段的示警，而忽視了前半段的內容。

管濤表示，人民幣匯率改革，機制比水平更重要。一般人看人民幣破7，是人民幣的升貶值，而業內人士看到的是人民幣打開了可上可下的彈性空間，匯率形成的市場化程度提高。人民幣匯率市場化，正常情況下應該是低（升值）買高（貶值）賣、高拋低吸，即升值的時候買外匯的多賣外匯的少，貶值的時候賣外匯的多買外匯的少。如果人民幣越跌，市場越搶購和囤積外匯，那是外匯市場失靈。

這是不是意味著人民幣匯率會一路跌下去呢？管濤不以為然，他認為，匯率槓桿調節作用正常發揮，有助於及時釋放升貶值壓力，避免升貶值預期積累，這意味著匯率預期將是收斂而非發散的，6月13日降利率以來到6月16日，在各種一攬子經濟刺激政策傳聞的助推下，滬深300指數反彈3.1%，中股通累計淨買入人民幣173億元。

當然，穩預期不但要說還要做。當市場出現較為嚴重的順周期、羊群效應時，監管部門要通過對日度高頻資料的監測分析，能夠及時、針對性地出手。至於監管部門會使用哪些工具，正如人行前行長周小川所說，外匯市場溝通要區分不同的物件，對於投機者不必暴露人行所有底牌。

他說，與其去猜測是否存在所謂的匯率新周期，不如積極適應匯率雙向波動的新常態。