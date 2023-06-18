京東換帥後618首戰 盼靠「低價」策略突破重圍

中國電商平台京東「618購物節」17日高潮期前10分鐘戰報出爐，手機品牌成交額同比翻倍增長。（路透）

每年「618購物節」對中國各大電商 平台都如同「考試」一般，特別今年對京東來說更是一大挑戰。於此之前，京東才剛剛經歷「換帥」－原財務長許冉升任執行長，並喊出「低價」口號。而「低價」策略也是京東創始人、董事會主席劉強東一貫的堅持，期盼今年618京東能靠「低價」突破「大戰」重圍。

新浪財經消息指出，京東「618購物節」於17日晚間啟動。活動才開始短短10分鐘內，3成中國國產品牌成交額較比去年成長100%，而以舊換新的訂單則是成倍增長。還有大批用戶湧入其京東雲，每秒用戶訪問峰值升高了119%。

值得注意的是，根據京東數據顯示，618開場10分鐘內，iPhone、小米 、榮耀、華為等手機 品牌成交額增長100%。同時，京東超市10分鐘內成交用戶相較去年同期增長超過約35%。

對此，京東表示，開場僅10分鐘，中國全國有將近1000個縣區市的消費者已收到從京東APP「小時購」服務、京東到家APP下單的618商品。報導引述一位在西雙版納旅遊的李女士稱，「下單僅9分鐘就收到由達達快送騎手送到的口紅、防曬等美妝產品，成為京東618高潮期即時零售全國第一單用戶。」

事實上，「低價」一直是京東劉強東的重點策略。他在去年底曾表示，「低價是『1』，品質和服務是兩個『0』，失去了低價優勢，其他一切所謂的競爭優勢都會歸零。」重新將「低價」在京東內部提升到前所未有的高度。

而在京東今年的618啟動會上，京東零售執行長辛利軍曾說，低價策略是一個系統工程，不論是在用戶還是商家，預估「效果都超出預期」。他稱，「京東的策略是分層的：對於追求品質的消費者，繼續提升品質和服務，強化京東的固有優勢，主要靠自營扛起大旗；對於價格敏感型消費，則靠第三方的POP商家降低價格。」

澎湃新聞稱，「價格戰」儼然已成為中國電商平台整體的競爭趨勢。就此，網經社分析師莫岱青分析，「目前來看（京東的低價策略）還是有效果的，從用戶來看，對價格比較關注，低價能夠形成轉化，保證留存。」

上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗則認為，「京東的路線圖相反」，從自營出發首選在品質和服務上樹立品牌，獲得口碑後，再轉向新族群嘗試通過「性價比」擴展市場份額，「從整體趨勢來看，京東的低價策略順應了近期的消費潮流，方向是正確的，也取得了一定效果，但未來發展依然有待市場檢驗。」