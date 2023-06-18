布林肯訪中 中美經貿、氣候領域對話可望陸續恢復

美國國務卿布林肯已於18日上午飛抵北京。（美聯社）

歷經「氣球事件」後，美國國務卿布林肯 18日終於飛抵北京，展開兩天訪華行程。上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯分析，布林肯此次訪問是想與中方確認接下來雙方高層交往的「路線圖」和「時間表」，並著眼於11月的APEC 峰會。

吳心伯預期，未來一段時間，中美在經貿、氣候領域的對話或將陸續恢復。美國商務部 長雷蒙多、財長葉倫、美國氣候變遷總統特使柯瑞等人隨後可能相繼訪問中國，中美兩軍也可望恢復1至2個工作層面的溝通對話機制。

上海澎湃新聞指出，在「氣球事件」後，中美關係所反映出的脆弱性與不穩定性，以及兩國當前在諸多領域呈現出的博弈態勢，外界輿論普遍對此次布林肯訪華的成果預期不高。

對於布林肯此行可否視為中美關係「破冰」之旅，吳心伯在接受澎湃新聞專訪時表示，布林肯這次訪華稱不上是「破冰」，實際上只是回到了去年11月中美元首在巴厘島會晤期間達成的「推進兩國高層交往」的共識。

他指出，因為中美（高層之間）此前已經有了接觸。首先是，5月10日至11日，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅與白宮國家安全顧問蘇利文在維也納會晤。另，5月25日至26日，中國商務部長王文濤赴美，也與美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪舉行會談。

因此，布林肯此訪只能說是中美願意結束前段時間的「僵冷狀態」，繼續推進高層互動。至於這次訪問結果如何，仍需結合接下來的雙邊互動才能做判斷。

吳心伯說，布林肯此訪「相當於和中方確認接下來雙方高層交往的『路線圖』和『時間表』。」就他觀察，「美方認為（當前中美互動）時間比較緊，因為原本很多訪問在6月之前就應完成，但由於2月布林肯推遲訪華，直到近期才成行，所以接下來（雙方互動）的時間比較緊張，而美方也希望盡快推動這些訪問。」

吳心伯進一步補充，實際上，美方現在著眼的還是11月在舊金山舉行的APEC峰會。他表示，日前訪美時美中貿易全國委員會會長曾向他表示，「他們很著急，不知道中方誰去參加這次峰會，而現在酒店房源很緊張，需要趕緊訂酒店。由此可見，美方心裡也有點『打鼓』。」

而隨著2024年美國大選選戰的陸續開啟，吳心伯認為，中美兩國關係改善的窗口期正在縮短。「美方一方面著眼於APEC峰會，從現在到11月，所剩時間不多。特別是如果中國領導人要去（APEC峰會）的話，需提前很長時間做準備。」他還指出，明年是美國的大選年，整體對華氣氛將更加收緊。