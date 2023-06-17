防「娘娘」聚集 北京故宮叫停商業拍攝

北京故宮博物院日前公布新規，6月30日起，禁止未經允許的各類商業拍攝、演出和自媒體直播活動，帳篷等露營裝備也不能入院。中新社

北京 故宮博物院日前公布新規，6月30日起，禁止未經允許的各類商業拍攝、演出和自媒體直播活動，帳篷等露營裝備也不能入院。工作人員說，新規是為維護文物安全和參觀秩序。

中國文物報報導，北京故宮博物院15日公布「故宮博物院參觀須知」及「故宮博物院禁止攜帶物品目錄」，向觀眾公告訂票、檢票、安檢、寄存、參觀等須知事項。參觀須知將自30日起正式施行。

這項新規之前，北京故宮對一些現象頗感困擾，有報導引述故宮工作人員說，「從開門到閉館，都能看到商業拍攝團隊，他們往往會長時間占用參觀通道和公共空間」。

據表示，到故宮拍攝的網紅和眾遊客，有人會模仿清宮劇中的「娘娘」在宮牆邊罰跪，有的會在大殿前拿著「刀槍劍戟」擺姿勢，還有人甚至會在展廳直播帶貨拍影音，「一些團隊為了拍照效果，還會影響閉館，需要三催四請才配合」。

不過，這些亂象月底就將得到治理。新頒布的參觀須知明確指出，未經故宮院方允許，禁止各類自媒體直播、商業性拍攝、社會調查等非參觀遊覽活動，也禁止相關攝影 工具入院，包括腳架、自拍棒等。違規嚴重者將被禁止入院。

故宮博物院開放管理處副處長張博輝表示，故宮日常管理中注重保護文物、古建物及觀眾安全。新規的施行，將進一步維護良好參觀秩序，改善觀眾參觀體驗。