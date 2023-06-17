搜狐新聞發布海報點出中國嚴峻問題 遭全網封禁

搜狐新聞以9張海報點破中國難題，發布後很快就被下架。(截取自推特@李老師不是你老師)

中國媒體搜狐新聞近日引官方數據發布9張海報，點出人口首度出現負增長、青年失業率破20%等當前中國面臨的嚴峻問題，隨即遭全網封禁。推特名人李老師形容，因為這是「宏大敘事下的膿瘡」。

「李老師不是你老師」16日推文指出，搜狐新聞根據中國國務院 、國家統計局、發改委、最高檢察院等機構發佈的權威數據，製作了一系列海報，傳遞當下中國社會所面臨的嚴峻問題。隨著網友的討論，很快這組海報在牆內遭遇全面封禁。

他以「宏大敘事下的膿瘡」形容搜狐新聞海報合集。

這9張海報點出「61年人口首次負增長」、「24歲以下青年失業率首破20%」、「受理起訴未成年犯罪嫌疑人數上升42.8%」、「至少1.5億人承擔獨子養老壓力」、「約7億人月均可支配收入低於2614元」、「無業、失業人群抑鬱風險達31%」、「約5000萬低齡老人在崗工作」、「中國約有殘疾人8500萬」以及「中國罕見病患者超2000萬」等當前嚴峻問題，而且海報均附註官方數據來源。

李老師指出，這些國家數據如同2020年5月前總理李克強 的講話一樣，再次將人們從宏大敘事中拉回到現實層面。

2020年5月28日，李克強在全國人大記者會坦言，中國人均年收入是人民幣3萬元（約4209美金），但「有6億人每個月的收入也就1000元」。

社群 訊息顯示，搜狐新聞在其公益欄目「追光」發布這9張海報後，15日引發熱傳，有網友驚呼「搜狐新聞不要命了」，一度躍為微博熱搜詞，但海報隨即遭全網封禁看不到。

李老師表示，搜狐新聞的報導無疑是試圖為當下國內狂躁民粹的輿論氛圍降溫，然而每個人都明白，在這個溫和派只能道路以目的時代，說真話的風險可想而知。也正因如此，我們更加應該珍惜堅持說真話的聲音。

搜狐新聞製作海報呈現真相遭封禁後，仍有自媒體持續發文轉傳海報，讚揚搜狐有良知、勇氣，為普通人發聲。