大雨狂炸 長江流域進入多雨期 端午假期慎防致災降雨

據中國氣象台預報，17日至19日，大陸西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地有大範圍較強降雨，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降雨，須嚴防致災降雨。（取自中央氣象台）

中國中央氣象台17日上午10點發布了暴雨 黃色預警，據預報，17日至19日，中國西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地有大範圍較強降雨，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降雨；20日至24日值端午 假期間，江南南部和東部、華南中西部、雲貴高原等地將有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。氣象台預報員董全表示，本次長江流域已正式進入多雨期，本次降雨將是影響範圍廣、持續時間長的天氣過程。

據澎湃新聞，這次南方大範圍較強降水過程受到多個天氣系統的共同作用，董全表示，目前在降雨主要影響區域的上空，聚集了低、中、高層不同的天氣系統，其中，低層受較強西南暖濕急流影響，將南海、孟加拉灣的大量水氣輸送到長江流域，中層受副熱帶高壓發展北抬影響，高層受南亞高壓輻散氣流控制，因此在充沛的水氣條件加之低空急流輻合、高空輻散，極易形成強降水。

中國氣象台提醒，除了南方大範圍較強降雨外，還要關注短時強降雨、雷暴大風等強對流天氣的影響。17日至18日，河南 、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、重慶、貴州、廣西、廣東等地部分地區將有短時強降雨天氣，小時雨量將達20毫米至60毫米，局地可達70毫米以上；另外，甘肅、湖北、湖南、重慶、廣西等地局地將有雷暴大風或冰雹天氣。

針對接連幾天的降雨，中國氣象局已啟動暴雨三級應急響應，中國國家防總辦公室也於17日向江蘇、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、青海省等地防辦發出工作提示，部署做好近期南方持續強降雨防範應對工作。

中國國家防總辦公室示警，長江中下游及江南等地將進入降雨集中期，且正值端午假期，旅遊、探親等流動人員多，防汛形勢複雜嚴峻，務必強化風險意識和底線思維，密切監視天氣發展變化。