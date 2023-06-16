國台辦經濟局長：鼓勵各地探索兩岸金融融合發展新路徑

國台辦經濟局長張世宏16日下午在海峽論壇指出，鼓勵各地積極探索兩岸金融融合發展新路徑。（記者廖士鋒／攝影）

海峽論壇近日在中國福建省廈門市舉辦，系列活動當中，與金融領域最為接近的海峽金融論壇暨台企發展峰會於16日下午舉行，國台辦經濟局長張世宏在會中強調，鼓勵各地積極探索兩岸金融融合發展新路徑。

此次海峽金融論壇出席者包含大陸福建省副省長郭寧寧、國台辦經濟局長張世宏、廈門副市長黃曉舟、共青團福建省委書記李騰、台企聯副會長李明貴等。

國台辦經濟局長張世宏指出，近年來中國秉持兩岸一家親理念，持續訂定系列惠台措施，截至2022年底，共有15家台資銀行在中國設立了5家法人銀行、25家母行直屬分行和4家代表處，台資銀行在中國的營業性機構分支已經達到83家。

他表示，鼓勵兩岸金融機構為台企提供創新服務、鼓勵各地積極探索兩岸金融融合發展新路徑，他強調，「台企在中國上市沒有任何障礙」，目前累積已達60家。張世宏還特別提到，為了便利短期到中國的台灣民眾使用中國的移動支付，最近會同微信 、支付寶 採取一系列措施；此外也推動廈門銀行、富邦華一銀行等多家金融機構為台胞提供更好的服務。

中國福建省常務副省長郭寧寧則指出，福建將在探索兩岸融合發展新路上「邁出更大步伐」。她提及，2022年福建對台灣出口增長23%，新設台資企業1,448家，占全中國四分之一，引進合約台資44億美元，佔該省合約引進外資34%，實際利用台資居全中國首位。

郭寧寧表示，區域股權交易中心台資板塊（台資板），截至5月底共有4,132家台企掛牌，融資 22億元人民幣（約合美元3億元）。

公開資料顯示，中國福建省甫於6月5日召開「全省對台工作會議」，福建省委書記周祖翼罕見出席講話，他當時指出，要著力增進台灣同胞福祉，持續完善相關制度和政策，推動各項惠台利民政策措施落到實處，讓廣大台灣同胞在閩生活更加便利，打造台胞台企登陸第一家園；要持續做好「通、惠、情」文章，加快建設海峽兩岸融合發展示範區等。