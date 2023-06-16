河南小城公寓千元人民幣白菜價 炒房族躺平族搶進

路透社報導，在安徽省淮南市、山東省乳山市和雲南省箇舊市等較小的中國城市，出現廉價公寓買氣。圖為河南鄭州的公寓樓群。(路透)

北京 市民胡永偉（譯音）在河南小城市鶴壁買了十幾套公寓，只花了約3萬1000美元，其中一套成交價甚至僅人民幣1000元，他說這些房產「就像白菜一樣便宜」。

路透社報導，過去2年鶴壁市房價 大跌，胡永偉買進的大多是約30年前蓋的2房或3房公寓，本月他又花了人民幣1萬8000元（約2527美元）買下他在當地的第15套房。

39歲的胡永偉表示：「這些公寓價格非常便宜，就像白菜一樣。」他說，由於家人投資股市有不好經驗，因此他不碰股票。

根據仲介說法，在安徽省淮南市、山東省乳山市和雲南省箇舊市等較小的中國城市，也出現廉價公寓買氣，買家大多是外地人。

這些交易顯示，買家開始將注意力轉向中國較小城市。由於中國房市廣泛走下坡，加上整體經濟低迷，這些地方的房價經過多年下滑，已經跌到全國數一數二低的水準。

時值中國房地產 市場情勢越來越暗淡。數據顯示，5月新屋售價上漲速度放慢，房地產投資金額更創下20多年來最大跌幅。

對於有能力進場的買家來說，中國小城市的賤價二手房令人難以抗拒。

胡永偉在鶴壁市買的公寓之一，去除稅金和費用後只花了人民幣1000元（約140美元），價格低得令人吃驚。根據中國最大房地產資訊平台之一安居客的數據，鶴壁市一些地段的房價已從2021年高點下跌了27%。

同樣在淮南市、乳山市和箇舊市，部分地段房價也已從最高點下跌達24%。

相較之下，根據安居客的數據來計算，至今年5月為止的6年期間，中國一線大城市北京的房價僅下跌1.5%，二線城市重慶的房價則在5年內下跌略多於10%。

房仲指出，中國小城市房產的買家大多來自外地，包括單純炒房族、想找便宜住所只求生活過得去的年輕人「躺平族」，以及為退休生活財務做打算的族群。