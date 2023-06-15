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5個大學生就有1個失業…中經濟動能弱 600萬青年沒工作

記者葉文義、林宸誼／即時報導
中國國家統計局初步預測，16至24歲青年5月失業率達20.8%，約600萬青年沒有工作。（美聯社）
中國國家統計局初步預測，16至24歲青年5月失業率達20.8%，約600萬青年沒有工作。（美聯社）

中國經濟復甦不如預期，中國國家統計局15日發布的5月消費零售、工業產出、固定資產投資等數據均遜於市場預期。中國國家統計局坦言，經濟恢復基礎尚不穩固，要努力恢復和擴大需求。連帶受影響的是就業，統計局初步預測，16至24歲青年5月失業率達20.8%，約600萬青年沒有工作。

分析人士認為，中國經濟動能正在減弱，當局將推出更多有力政策應對。中國商務部發言人束珏婷15日在例行記者會表示，將加強部門協同，推動推出支持恢復和擴大消費的系列政策措施，同時立足商務職能定位，促進汽車、家居、品牌消費和餐飲業的高品質發展等，推出針對性的配套舉措。

官方數據顯示，5月規模以上工業增加值按年增速放緩至3.5%，低於4月的5.6%，創近3個月最低，亦略低於市場預期，原因是國內外需求疲軟，製造商舉步維艱。

其他如，5月社會消費品零售總額、1至5月全國固定資產投資（不含農戶）等數據等都不佳。房市持續低迷也是拖累經濟復甦主要因素之一。統計局數據顯示，1至5月房地產開發投資4兆5000億人民幣，年跌7.2%，跌幅比上月擴大一個百分點。

經濟不振也嚴重影響到就業。統計局指中國5月全國城鎮調查失業率5.2%，今年以來整體呈現微幅下降態勢。其中，25至59歲就業主體人群5月失業率為4.1%，已連續三個月下降。隨著畢業季的到來，備受矚目的16至24歲青年失業率則再衝高到20.8%，再創2018年1月有紀錄以來的最高水準，代表每五個大學生中就有一個失業，目前還有600萬人年輕人在找工作。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉警告復甦面臨「複雜嚴峻的國際環境、全球經濟復甦乏力」以及「國內需求不足」等挑戰。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指出，5月數據比預期要差，房地產內生動力較弱，要使其內生動力提高，需要解決諸如人口、居民收入等問題，短期可以基建支撐。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟對路透社表示，中國國內需求不足和外部需求低迷可能會中斷未來幾個月經濟增長勢頭，使增長路徑按月來看呈現出更加漸進的「U」型復甦軌跡，引入大規模政策寬鬆的刺激措施將是第一步。

投資 就業 房地產

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