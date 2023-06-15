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男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

世界新聞網╱即時報導
(取自搜狐新聞)
(取自搜狐新聞)

中國知名舞蹈家楊麗萍最新編排的舞劇《孔雀》中男舞者造型尺度較大，在網路上引發熱議。 楊麗萍15日回應表示，男舞者的穿著符合劇情，這也是她最喜歡的段落，因為需要舞者用極致的肢體語言來表達。

據四川觀察報導，楊麗萍15日在接受採訪時表示，孔雀舞在網上惹爭議是朋友告訴她的。「男孔雀躺在女孔雀的身上，網友在關鍵部位打了馬賽克，然後感覺男孔雀完全是裸的，其實不是的。」楊麗萍說，全劇分為春、夏、秋、冬四個篇章，演員那時的造型是符合劇情的。

「男孔雀在春天有著稚嫩的羽毛，在夏天的時候羽翼豐滿、長出了能開屏的尾巴，最終和女孔雀相愛。」楊麗萍說，「我們都是赤裸裸地來，也是赤裸裸地走，男孔雀在最後一刻把最美麗的羽毛奉獻出去，以此讓女孔雀獲得自由。這段舞蹈，羽毛在天上飛，一根根羽毛都脫落，男孔雀還原到了生命初始的樣子。」

楊麗萍表示這段舞蹈也是自己最喜歡的，也是最難的，因為少了其他裝飾，需要演員用極致的身體、肢體語言來進行表演。

搜狐新聞報導，網友曬出的照片顯示，男舞者全身只穿著一條肉色緊身打底褲，側躺在女舞者懷裡的時候，舞台光打上去，看起來就像全身赤裸。有人認為這種藝術形式「過於超前」，即使是孔雀舞中的孔雀也應該有羽毛，這種舞蹈形式存在不雅嫌疑。但也有網友覺得舞台造型無可厚非，藝術品很多都是裸露的，男舞者的肌肉線條很流暢漂亮，不該被評價不雅。

據悉，楊麗萍的舞劇《孔雀》目前正在全國巡演，而在演出須知中，特別標註了「1.2公尺以下兒童謝絕入場」的要求。

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