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浙江瑞安禁民間划龍舟 官方理由：尋釁滋事、封建迷信

中央社台北15日電
浙江省瑞安市警方11日通報，2名村民因為擅自組織進行民間划龍舟，遭到行政拘留的處罰。圖為6月12日，福建省莆田市舉辦「爬龍船」民俗競渡活動。（中新社）
浙江省瑞安市警方11日通報，2名村民因為擅自組織進行民間划龍舟，遭到行政拘留的處罰。圖為6月12日，福建省莆田市舉辦「爬龍船」民俗競渡活動。（中新社）

端午佳節將至，中國多地民眾準備賽龍舟之際，浙江省瑞安市警方11日通報，2名村民因為擅自組織進行民間划龍舟，遭到行政拘留的處罰。消息一出，瑞安禁止民間划龍舟引發輿論批評。

瑞安市公安微信公眾號11日通報，依法查處兩起擅自組織民間划龍舟行為，對2名村民分別予以行政拘留9日、7日處罰。

綜合中媒報導，瑞安市政府4月就發出通告，宣稱鑒於民間划龍舟活動存在攤派（要求分攤費用）、低俗、迷信、無序等現象，決定2023年繼續在全市範圍內禁止民間划龍舟活動，嚴禁任何單位、個人以任何理由擅自組織和舉辦民間划龍舟活動；嚴禁借建造龍舟或划龍舟的名義進行尋釁滋事、封建迷信、強制攤派、變相斂財等活動。

瑞安官方揚言，對違反通告規定，不聽勸阻，擅自組織、舉辦民間划龍舟活動，違反治安管理行為的由公安機關依法處罰，構成犯罪的依法追究刑事責任。

瑞安市早在2014年就禁止民間組織划龍舟，宣稱清末民初以來，當地多次發生划龍舟引發的衝突、械鬥。2008年6月，有村民因划龍舟產生糾紛，互扔礦泉水瓶、舟槳等並引發衝突，一些店鋪玻璃被打碎，此外，民間龍舟活動還存在攤派、低俗、迷信等現象。

瑞安市政府當時聲稱在大範圍徵求意見後，決定禁止民間龍舟活動，由官方舉辦競技龍舟比賽。據報導，瑞安今年的競技龍舟大賽將於6月30日舉辦，目前已有15支隊伍報名參賽。

瑞安嚴禁民間組織划龍舟，還處罰2名村民，在中國社群引發批評聲浪。許多網友指瑞安如此「一刀切」是懶政、不作為；有網友強調，該禁的是利用龍舟活動斂財、迷信，連民間划龍舟都禁是因噎廢食；但也有網友提到，每一個「奇葩規定」背後，都存在事實教訓。

澎湃新聞12日發表評論稱，一禁了之固然省心，卻有因噎廢食之嫌，有待商榷。至少應該問一句：「除了嚴禁，是否還有更好的方式？」

評論強調，民間划龍舟益處多多，不宜因出了點事，有負面問題就一概否定。針對民間划龍舟活動，地方政府可以揚長避短，依法規制，採取更加科學的管理手段，制定有效的約束措施。

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