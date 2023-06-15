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中國經濟乏力 美國投行紛放棄中企赴港IPO案

中央社台北15日電
美國大型投行近來紛紛一反往例，放棄中企赴港IPO案。圖為九龍一名居民在街上遛狗。(Getty Images)
美國大型投行近來紛紛一反往例，放棄中企赴港IPO案。圖為九龍一名居民在街上遛狗。(Getty Images)

中國企業到香港上市，多委託美國大型投資銀行辦理IPO。美媒報導，在中國經濟復甦乏力、美中關係緊張加劇導致港股下跌，讓全球投資人卻步下，美國大型投行近來紛紛一反往例，放棄中企赴港IPO案。

華爾街日報今天報導，全球投資人對中國企業海外IPO（首次公開募股）交易的信心嚴重惡化，促使投行紛紛退出，如今就連小型企業的IPO也很難推銷出去。

報導指出，投行接到IPO委託案後很少放棄。但上述的放棄做法卻反映，對於希望在海外上市的中國企業來說，市況「非常艱難」。

報導引述香港交易所文件指出，高盛集團（Goldman Sachs）今年已放棄了幾件港股IPO委託案，其中包括中國皮膚藥廠上海科笛集團及院外醫藥服務平台「藥師幫」的IPO。

同時，美國銀行（Bank of America）也放棄中國太陽能電池板逆變器廠商古瑞瓦特（Growatt）的IPO，而更早放棄此案者則是美銀證券集團（BofA Securities）。

報導指出，根據截至5月31日的官方數據，近90家企業在港股主板的上市申請正在處理中。但股價下跌、美中政治緊張局勢加劇及中國經濟復甦乏力，已讓許多全球投資者望而卻步。

今年以來，香港新股和二次上市的籌資總額只有20.5億美元，較去年同期下降12%，與香港過去幾年的IPO規模相差甚遠。

香港恆生指數1月間曾出現反彈，理由是市場看好中國結束「動態清零」後經濟會迅速復甦。但恆生指數1月27日從今年最高點反轉向下，至今已累計下跌逾14%。而恆生指數的成分股中，包括許多中國龍頭企業。

Jennison Associates的新興市場基金經理Albert Kwok感嘆「別提IPO了」，企業當然可以赴港IPO，但將無法獲得接近理想水準的估值。

報導以歌手周杰倫的「巨星傳奇」港股IPO案為例，指這個有明顯賣點的小型IPO案，不久前即宣布延後上市。

至於高盛選擇退出上海科笛集團及「藥師幫」的IPO，知情人士透露，高盛認為目前市場需求太疲弱，這些企業的上市表現不會太好。

在此之前，高盛4月間還退出了北京「第四範式」公司IPO案的整體協調人角色。「第四範式」本業為人工智慧，但3月間被美國商務部列為出口黑名單。

許多今年初看好中企表現的法人如今認為，今年中企的IPO市場前景暗淡。而市場回溫的先決條件包括：中國的政策刺激，其他地方的股價持續上漲，以及美國利率走勢更加明朗。

目前籌備中的港股IPO案，包括中國電商巨頭阿里巴巴和京東將各自子公司分拆上市的案件。但有法人認為，分拆上市並不能準確衡量市場對新股的需求，也不能顯示這些企業本身營運有多麼樂觀，如果公司覺得還有很大成長空間，就不會這樣做。

(Getty Images)
(Getty Images)

香港 高盛 投資

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