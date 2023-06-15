台積電三巨頭下周齊聚上海 三年來首度親訪重要客戶

台積電總裁魏哲家等「三巨頭」於21日齊聚上海灘，出席技術論壇並與多家重要客戶會面。圖為魏哲家5月11日 在台積公司2023台灣技術論壇開幕演講。(聯合報系資料照)

時隔三年，台積電 高層將在下周齊聚上海，親自拜訪重要客戶。中國科技媒體DeepTech旗下的積體電路媒體品牌「問芯Voice」報導，台積電將由總裁魏哲家與業務開發暨海外營運辦公室資深副總張曉強、亞業務及技術研究資深副總經理侯永清組成的「三巨頭」，於21日齊聚上海灘，出席技術論壇並與多家重要客戶會面，親自解說未來技術發展走勢和產能規劃。

報導指出，翻開台積電的財務報告書可以發現，中國業務占台積電整體營收 比重一直維持在10%到15%，是僅次於北美的第二大業務區域。

看似這幾年美國一直公布出口管制策略來阻止中國的半導體技術前進，但實際上占台積電業務的變化不大。營收比重最高時期是2019到2020年海思在禁令生效前的大拉貨，占比一度攀升至超過20%，之後都回到10到15%左右。

台積電技術論壇每年由北美場打頭陣，2023年是在4月底的加州聖塔克拉拉市舉辦，過去幾年台積電中國場的技術論壇都是採用線上方式舉行，隨著疫情結束，2023年中國場技術論壇首度恢復實體舉辦。

今年的技術論壇會中，台積電揭示最新的技術發展，包括2nm技術進展及業界領先的3nm技術家族新成員，包括支援功耗、性能、密度更優化的強化版N3P製程，以及針對高性能運算HPC應用量身打造的N3X制程，還有支持車用客戶的N3AE解決方案。

隨著AI、5G和其他先進製程技術的發展，全世界都通過智慧邊緣網路產生大量的運算工作負載，需要更快且更節能的晶片來滿足此需求。預計到2030年，全球半導體市場將挑戰1兆美元，其中高性能運算HPC相關應用占40%、智慧手機占30%、汽車 占15%、物聯網占10%。

2019年到2023年，台積電先進製程技術的產能年複合成長率將超過40%， 5nm製程在2020年全球首家量產後，將持續透通過推出N4、N4P、N4X和N5A等技術，持續強化5nm家族優勢。

此外，為了進一步推展微縮，以在單體式系統單晶片（monolithic SoCs）中實現更小且更優異的電晶體，台積電也在開發3DFabric技術，發揮異質整合的優勢，將系統中的電晶體數量提高至少5倍。

在特色製程方面，2017年到2022年期間，台積電對特色製程技術投資的年複合成長率超過40%，預計到2026年，台積電特殊製程的產能提升近50%。

台積電提供的特色製成產品組合涵蓋電源管理、射頻、CMOS 感測器應用領域。此外，針對快速成長的汽車領域，台積電也提出專屬平台服務客戶。