中國總理李強上任後首訪選法、德 外交部：力推雙方關係發展

中國國務院總理李強。（Getty Images）

中國積極發展多邊外交，中國外交部15日宣布，國務總理李強 將於18日起正式訪問德、法兩國，這也是李強上任總理職務後首次的出訪行程。

中國外交部發言人汪文斌15日於例行記者會上宣布，李強應德國 總理蕭茲、法國政府邀請，將於6月18至23日到訪德國、法國。李強將對德國進行正式訪問，並舉行第七輪中德政府磋商。另外，李強也會對法國進行正式訪問，並出席新全球融資契約峰會。

汪文斌特別指出，此次李強出訪將是上任總理後首次出訪地之一即選擇法國，體現了中國對中法關係的高度重視。此次目的在加強溝通協調，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。

汪文斌再稱，「李總理訪法期間將圍繞落實兩國元首共識，並著眼明年中法建交60週年，就全面深化兩國各領域交流合作，同法方深入溝通。」李總理還將廣泛接觸兩國經濟界人士，相信將為疫情后中法務實合作再出發注入新的動力。

汪文斌還表示，李總理此訪的一項重要日程是應邀出席馬克宏 總統倡議舉行的新全球融資契約峰會。當今世界各國相互聯繫，相互依存不斷加深，面對層出不窮的危機挑戰，需要各方合力應對。

另據法國《言論報》（L'Opinion）6月12日獨家報導指出，法國將於6月22日和23日在巴黎舉行新金融公約峰會(Summit for a New Global Financial Pact)，該會議目的在達成新的全球金融協議。預計將有大約40位國家元首和政府領袖出席，其中包括德國總理蕭茲、巴西總統魯拉等人。《言論報》稱，馬克宏是一名新多邊主義的推動者，呼籲徹底改革二戰後的國際體系，以避免西方國家與新崛起的發展中國家分裂。而此趟李強出訪歐洲，確定出席法國馬克宏主持的這個峰會，可視為對馬克宏多邊主義理念表態支持。

此外，於此之前，中國國務委員兼外長秦剛5月初曾訪問柏林，他當時已表示是為第七輪中德政府磋商做準備，並指「這將是疫情發生以來雙方首次線下舉行政府磋商，也是兩國新一屆政府的首次全面對接。」

他還稱，中德作為世界上主要經濟大國和全方位戰略夥伴，應從兩國人民的根本利益和全人類的長遠福祉出發，堅持戰略自主、增進政治互信、加強團結合作，他又指中方願與德方一道，作全球經濟復甦的推動者、世界和平穩定的維護者，戰後國際秩序的捍衛者。