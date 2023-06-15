港媒：毛澤東訂下領導人「不做壽」習近平打破規矩

中國國家主席習近平。（美聯社）

外電報導，北韓 領袖金正恩向中國國家主席習近平 發送賀電，祝賀習近平70歲生日，但有香港媒體分析，中共 內部傳統不會為領導人舉行祝壽活動，只是近年稍有鬆動。

港媒今天刊文指出，今天是習近平的70大壽，中國官方暫未有祝壽活動；「不做壽」是領袖毛澤東為中共領導層定下的規矩，歷任領導人都遵守。

文章表示，毛澤東早於1940年代就為中共高層立下了「不做壽、不送禮、少敬酒、少拍掌、不以人名作地名、不要把中國同志同馬（克思）恩（格斯）列（寧）斯（大林）並列」的規矩。

所以，中共歷任領導人都堅持「不做壽」的習慣，官方公布的領導人出生時間只提到月份，不公布日期；即使外國領袖向中國領導人祝壽，相關新聞也不作報導。

但文章指出，毛澤東訂立的「不做壽」規矩，近年有所鬆動。比如，2017年6月15日，印度總理莫迪在中國社交媒體微博，用中文向生於1953年的習近平送上生日祝福，並上載兩人的合照。

此外，2019年6月15日，正在中亞國家塔吉克出席亞洲相互協作與信任措施會議第5次峰會的習近平，適逢66歲生日，一早就收到與會的俄羅斯總統普亭親身送來的生日禮物，包括一個寫上中文「六六大順」字樣的生日蛋糕。

文章指出，這兩件事，中國官媒都有報導，也等於將國家主席的生日公告全國人民。

所以，每年這一天，中國網民都會留意官方動向，也不時因為某些事情與習近平的生日產生聯想。