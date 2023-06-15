杭州亞運倒數100天 主形象色「虹韻紫」出自白居易的詩

杭州市捐血車也有亞運廣告標語。(記者林宸誼／攝影)

杭州亞運進入倒數100天，浙江各地的亞運氛圍也越來越濃厚，在城市入口、重要路段都能看到各式各樣的亞運元素。以本屆亞運會主辦城市杭州為例，大街小巷隨處可見亞運會徽、吉祥物、口號等鮮明標識。

中國央視新聞報導，在寧波、溫州、金華、紹興、湖州五個亞運協辦城市，也結合亞運元素和當地城市特色，以旗幟、亞運景觀小品、夜景燈光等多種傳播形式，營造濃厚的亞運氛圍。

杭州亞運會除了精采的賽事值得期待，亞運會吉祥物、會徽、火炬等亞運元素也是大家關注的熱點。這些豐富多樣的亞運元素，反映出了杭州這座城市的文化底蘊和獨特的美學。

杭州亞運會會徽，是杭州亞運會首個發布的亞運視覺形象標誌，宛如扇面的造型，頗具江南特色，對於勇立潮頭的杭州來說，錢塘江和錢江潮頭是其形象的核心，因此得名「潮湧」。

杭州亞組委宣傳部副部長楊猛表示，它是錢江潮頭，代表這座城市也代表浙江，勇立潮頭的這樣的一種精神氣概，這種人文精神是跟體育，跟運動員 的積極向上的拼搏的，這樣的一種精神是非常契合的。

在許多杭州亞運主視覺形象標誌裡，紫色隨處可見，這便是本屆亞運會的主形象色，名為「虹韻紫」。

楊猛進一步解釋，因為裡面包含著描述杭州非常有名的一句詩句，白居易的「日出江花紅勝火，春來江水綠如藍」，這句詩句裡面的紅和藍兩種顏色，把它組合在一起，就呈現出紫色來了。