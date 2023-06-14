習近平70歲生日 金正恩發賀電、送祝壽花籃

圖為2018年6月，習近平與金正恩在北京會晤。（美聯社）

中國國家主席習近平 15日滿70歲，北韓 領導人金正恩 向他發送賀電。朝中社15日消息，金正恩在賀電中稱，習近平期以來懷著對黨、國家和人民的高度責任感，投身於建設有中國特色的社會主義偉大事業，受到全體中國共產黨員和人民的尊敬和信賴。

金正恩於15日賀電中寫到，他認為，「在習近平的堅強領導下，中國共產黨的威信進一步提高，初步實現了建設富裕社會的目標，中國的綜合國力和國際地位得到了極大的增強。」

他還稱，相信中國在習近平的帶領，「團結在黨中央周圍的黨和人民必將在實現中華復興的鬥爭中取得勝利，實現更加輝煌的成果。」

朝中社報導還指出，金正恩13日已委託北韓駐中國大使李龍男透過中共中央對外聯絡部副部長送上祝壽花籃。

於此之外，南韓對北韓及中國的緊張局勢持續升級。日前南韓尹錫悅政府7日公布新版國家安全戰略文件，大幅調整前任總統文在寅任內強調的核心議題。該戰略文件中刪除「推動終戰宣言、和平協定」等內容，把北韓的核威脅視為雙方安全上的最大挑戰，且將北韓明確定義為敵人。有分析稱，此文件可能使南北韓關係更加緊張。