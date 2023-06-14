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梅西上淘寶直播只說了「端午安康」 近300萬粉絲怨太短

記者陳政錄／即時報導
球王梅西在淘寶直播平台亮相。（取材自北青網）
球王梅西在淘寶直播平台亮相。（取材自北青網）

經歷入境風波後，阿根廷足球明星梅西此次中國行公開行程幾乎取消，繼日前在快手平台受訪後，14日下午「快閃式」亮相中國淘寶直播，一度吸引近300萬粉絲線上觀看，但直播十幾分鐘，簡單回答幾個問題，剛用中文說完「端午安康」後，直播就斷訊，待重啟後主持人稱梅西已離開直播結束，引發質疑不斷，有網友說「跑過來結果被耍了」、「這也太短了吧」。

據每日經濟新聞報導，梅西下午3時亮相淘寶直播，大量粉絲聞訊進入直播間，但不久後直播中斷，已不見梅西蹤影，3時28分直播重啟，主持人卻說梅西已離開。

在此之前，這場直播被宣傳是梅西首次真人現場在直播間與粉絲互動，現場並不帶貨（透過直播等途徑在網路推銷商品）。該場直播來自於遙望科技旗下淘寶主播李宣卓直播間，過去該主播以賣酒水為主。

此次直播中，梅西回答了關於2026世界盃，2008北京奧運奪冠後再次訪問北京等問題。梅西說，離2026世界杯還有很多年，目前目標是每天保持高水準，保持一貫狀態。

再次到北京，梅西回憶2008年奧運會是非常特別的時刻，感受到中國人民的熱情，訓練時也一直守候著。但他也提到，大部分主要是在酒店和場地裡去認識中國和了解北京，每次都是留在酒店裡。

梅西也談到，暫時沒有做教練的計畫，但到退役之後不知道會發生什麼，並表示自己是一個體育迷，足球、籃球都喜歡，最喜歡的食物是阿根廷烤肉。最後，直播主辦方為梅西準備了粽子、香囊，並教梅西用中文說「端午安康」。

但對於此次直播過程太短，有人一進入直播間卻發現斷訊或已經結束了，引發一些中國網友在彈幕中質疑，表示「跑過來結果被耍了」、「梅西人呢?」、「這也太短了吧」。

梅西10日抵達北京，展開第七次訪華，阿根廷國家隊將於6月15日在北京工人體育場對陣澳洲，但出於安全考慮，中國相關部門取消了梅西此行所有線下交流活動，包括球迷們期待已久的實體見面會。

對於此次的梅西中國行大縮水，有中國媒體人原登科在社群媒體發表批評稱，梅西中國行期間兩次直播活動安排，就沒有一次像樣。

他說，「梅西這一次來中國，就沒有一個像樣的活動或採訪了嗎？第一次採訪公開露臉是個採訪做的假直播，出鏡10秒；第二天才又放出完整採訪。第二次直播是個非媒體/社交平台的真直播，直播十來分鐘，剛用中文說完『端午安康』，直播就斷流了。這一趟可能是梅西作為現役球員的最後一次中國行吧？ 」

直播過程吸引大批網友觀看，梅西也接受主播的簡短訪問。（取材自北青網）
直播過程吸引大批網友觀看，梅西也接受主播的簡短訪問。（取材自北青網）

梅西 北京 端午

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