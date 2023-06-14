習近平：願為「巴以和談」發揮積極作用

中國國家主席習近平14日下午在北京人民大會堂與巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談。（新華社）

繼促成沙烏地阿拉伯和伊朗 建交後，北京當局如今又展現出有意促成以色列和巴勒斯坦 談判的強烈企圖。中國國家主席習近平 14日與到訪的巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談時表示，中方願為巴方實現內部和解、推動巴以和談發揮積極作用。

據央視新聞報導，習近平14日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談。習近平表示，中巴兩國是相互信任、彼此支持的好朋友、好夥伴。中國是最早承認巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦國的國家之一，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。

習近平指出，面對世界百年變局和中東地區局勢新變化，中方願同巴方加強協調和合作，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。巴勒斯坦問題延宕半個多世紀，給巴勒斯坦人民帶來深重苦難，必須盡快還巴勒斯坦以公道。他並提出三點主張：

1、解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

2、巴勒斯坦經濟民生需求應得到保障，國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶。

3、要堅持和談正確方向。尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。

巴勒斯坦解放組織中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長阿巴斯．扎基接受新華社專訪時表示，以美國為首的西方國家長期以來用「帝國主義」、「殖民主義」等思維看待中東地區，給域內國家帶來了巨大災難。包括在巴勒斯坦問題上，美國等西方國家長期「拉偏架」（指刻意偏袒一方）、搞雙重標準，這使得巴勒斯坦人民的合法權利和訴求長期得不到保障和解決。

扎基讚賞中方為推動巴以和平進程付出的努力。他表示，今年3月中方成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗實現歷史性和解，這是中方提出的全球安全倡議的一次重要實踐，證明中東地區政治格局正在發生變化，域內國家團結自主的意識也在逐步增強。

上海國際問題研究院外交政策研究所研究員、中東學會副會長李偉建接受香港中通社採訪時表示，阿巴斯此次是帶著「中國在巴以問題上發揮建設性作用」的期待訪華，但巴以雙方目前還沒形成機制，短期內恢復談判的條件也不成熟。不過，很多年前中國就在為巴以和平進程出力，接下來中方可能會繼續和以色列方面進行一些外交接觸。

巴以問題一直是關乎中東和平的關鍵點。巴以和談自2014年起陷入停滯狀態，近年更衝突持續不斷，兩國關係已跌入近年最低點。李偉建表示，中東出現和解潮，各國將精力放在國內建設。而過往美國炒作伊朗問題，國際社會目光聚焦伊朗。如今沙伊復交，巴以問題重回國際視野，肯定會為以色列構成壓力。