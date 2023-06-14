反駁葉倫 中國外交部：世界銀行不是美國的

中國外交部發言人汪文斌。（中新社）

美國財政部長葉倫 日前表示，中國沒有資格獲得世界銀行（WB）的貸款 。中國外交部發言人汪文斌今天反駁葉倫說法，指世界銀行不是美國的。

外電報導，葉倫13日在美國眾議院金融委員會演講時說，國際貨幣 基金（IMF）和世界銀行等機構反映了美國的價值觀，是對來自中國等其他國家無法持續貸款的關鍵制衡力量。她並認為，中國沒有資格獲得世界銀行的貸款。

據北京日報網，汪文斌下午在外交部記者會回應指出，國際貨幣基金和世界銀行是多邊金融機構，是反映國際關係民主化的平台，在充分反映各成員國利益的基礎上推動國際合作，「它們不是美國國際貨幣基金組織，也不是美國世界銀行」。

他進一步表示，中國始終遵循國際規則，基於公開透明原則，與發展中（開發中）國家開展投融資合作，不附加任何政治條件，不尋求任何政治私利，「中國一直幫助發展中國家緩解債務負擔，在20國集團（G20）緩債倡議當中所做的貢獻最大」。

汪文斌引述世界銀行統計數據說，在發展中國家的主權債務中，多邊金融機構和商業債權人比重超過8成，這是發展中國家債務壓力的最大來源。去年以來，美國以前所未有的幅度升息，使有關國家債務問題雪上加霜，導致全球金融市場震盪加劇。

汪文斌還表示，美國應當拿出實際行動，幫助發展中國家推動多邊金融機構積極參與債務處理問題，「而不是把地緣對抗那一套引入多邊金融機構」。