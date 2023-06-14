中國藝術大師黃永玉過世 享耆壽99歲

中國藝術大師黃永玉13日病逝，享耆壽99歲。中國郵政今年推出的兔年生肖郵票，即出自他手。圖為1月5日，北京，兔年郵票首發儀式。（中新社）

中國藝術大師黃永玉昨天病逝，享耆壽99歲。他早年未受過完整教育 ，自學美術、文學，詩書畫俱佳，被稱為一代鬼才。黃永玉創作不輟，中國郵政 今年推出的兔年生肖郵票，即出自他手。

央視新聞報導，黃永玉子女今天公告，黃永玉因病於6月13日凌晨3時43分離去。尊重他的意願，不舉行任何告別、追悼儀式。

黃永玉筆名黃杏檳、黃牛、牛夫子。1924年農曆7月9日生於湖南省常德縣，祖籍為湖南省鳳凰縣城，土家族人。中國國家畫院院士，中央美術學院教授，曾任中央美院版畫系主任、中國美術家協會副主席。

報導稱，黃永玉是當代中國文化界具有重大影響力的藝術家。

綜合陸媒先前報導，黃永玉因家境貧苦，只受過小學和不完整初中教育，13歲便外出當學徒謀生，浪跡福建、安徽等地，在顛沛流離中艱苦讀書、習文作畫，以聰慧的靈感闖入美術宮殿的大門。

他14歲開始發表作品，以後一段時間主攻版畫，16歲開始以畫畫及木刻謀生，其獨具風格的版畫享譽國內外。曾當過瓷場小工、小學教員、中學教員、家眾教育館員、劇團見習美術隊員等，後任報社編輯、電影編劇及中央美術學院教授、中國美術家協會副主席等。

黃永玉自學美術、文學，且卓有成就，被稱為一代鬼才 ，且被評為博學多識，詩書畫俱佳，也是詩、雜文、散文、小說、劇本大家。並擅長版畫，主攻國畫，構思奇特，造詣精深，出版過多種畫冊和文集。

1956年，黃永玉出版木刻集，其代表作「春潮」、「阿詩瑪」轟動中國畫壇。但特立獨行、敢怒敢言的他，其後在文化大革命遭受許多磨難。

據報導，文革期間，黃永玉被「四人幫」指控為反動學術權威受到批判。他白天挨批鬥，半夜三更依然勤奮習畫。1974年又因為畫了一幅睜一隻眼閉一隻眼的「貓頭鷹」遭江青點名，被遣送回家鄉鳳凰，「四人幫」垮台後才回到北京。

黃永玉最敬愛的就是表叔：文學大家沈從文。沈從文曾在信中囑咐他：一、充滿愛去對待人民和土地；二、摔倒了，趕快爬起來往前走，莫欣賞摔倒的地方耽誤事，莫停下來哀歎；三、永遠地、永遠地擁抱自己的工作不放。

文革後，黃永玉恢復創作，推出一系列水墨名作。他在1980年繪製中國第一套（猴年）生肖郵票，是當前最昂貴的生肖郵票，單張價格被炒到人民幣1萬元（約1398美元）。紅極一時的「酒鬼」，也是他設計的酒瓶。

黃永玉的作品在拍賣 市場水漲船高。2013年拍出的「田家梅」是他迄今拍賣價格最高的畫作，當時成交價達6325萬元。

黃永玉直到99歲時還在創作新畫，中國郵政今年推出的兔年生肖郵票，即出自他手。儘管其中一張紅眼藍兔引發兩極評價，但推出後不久即熱賣斷貨。

黃永玉去年接受「人物」雜誌採訪時，提到自己想像中人生最後的細節：送去火葬場，不用領骨灰，「不好分，怪累的」，說他打算跟孤魂野鬼一起熱鬧。「到時候咯吱我一下，看我笑不笑。笑了，我就還活著」。這是他的生死標準。