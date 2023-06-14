中斷近四年 …中美青年外交官對話恢復舉行

「中美青年外交官對話」近日恢復舉行，大陸8名外交官、美國7名外交官共同參與。（取材自復旦大學美國研究中心官網）

中國與美國的官方接觸，受到新冠疫情、美國眾院議長訪台、氣球事件等衝擊，曾有多個管道接觸中斷，不過在高層接觸重啟後，一些官方接觸也陸續恢復，除了雙方外長通話外，青年外交官的對話也已恢復舉行。

復旦大學美國研究中心14日發布消息指出，6月5日至6日第十三屆「中美青年外交官對話」（US-China Diplomatic Dialogue）在美國聖地牙哥加州大學 成功舉行。參與的有中國駐美大使館 以及駐紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯總領館的8名青年外交官，還有美國國務院 的7名青年外交官。

消息指，對話由復旦大學美國研究中心主任吳心伯、英國曼徹斯特大學中國研究所所長葛小偉（Peter Gries）主持對話。雙方外交官圍繞「外交官與中美關係」、「中美政治制度與外交決策」、「中美關係中的信任與懷疑」、「改善中美關係的措施」等話題進行交流，「對話在積極、建設性的氣氛中進行」。

公開資料顯示，這是2019年9月在安徽省岳西縣舉辦後，首度辦理這場活動。此對話活動性質屬於「1.5軌」，包含官員與學者參與，自2007年開始，原本係每年舉行一次，為期兩天，輪流在中國與美國進行，也得到中國外交部、中國駐美大使館和美國國務院、美國駐北京大使館的支持，是雙方青年外交官交流的一個重要平台。

吳心伯是中國重要涉美學者，近日他在官媒中國日報旗下中國觀察智庫撰文指出，在僅僅數年裡，中美兩國幾十年形成的總體雙贏的互動模式轉變為雙輸模式，「彼此都沒有從近年來不斷惡化的雙邊關係中獲益，而且還在繼續為此付出代價」。他直言，期待兩國關係在可預見的將來得到顯著改善是不現實的，真正迫切的任務是確定中美戰略博弈的邊界，即在何種程度上「脫鉤」和對抗。

就此，吳心伯強調，對話達成的共識將使雙方更好地處理兩國關係中的競爭與合作、交往與限制、對抗與妥協等。政策與戰略對話可以通過多種管道舉行，包含問題意識更強，更有實質性的「1軌對話」（官方對話）、靈活性更高的「1.5軌對話」（官員與民間共同參與）或「2軌對話」（民間非官方形式）。他重申，鑒於雙方關係的複雜性，常態化地開展多管道、多層次的政策與戰略溝通是非常必要的。