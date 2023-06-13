一萬名富翁急潤 中國經濟恐更無力復甦

據英國諮詢公司最新報告，中國預計今年將有逾1萬名百萬富豪離開中國，居全球之首，這一外流趨勢將使數以千萬計美元的財富從中國消失。（歐新社）

據英國諮詢公司最新報告，中國預計今年將有逾1萬名百萬富豪離開中國，居全球之首，這一外流趨勢將使數以千萬計美元的財富從中國消失，讓中國經濟增長減緩的情況進一步惡化。

美國之音今天報導，根據英國亨利諮詢公司（Henley & Partners）發布的最新私人財富遷移報告，預測今年全球將有12.2萬富人移民 ，超過2019年創記錄的數字。其中中國預計將有1.35萬富人移民。

亨利公司定義的富翁是擁有超過一百萬美元可投資 資產的高淨值人士。

報告援引一位全球財富研究人士的話說，過去幾年中國的一般財富成長一直減緩。這意味著，近期的財富外流可能比以往更具破壞性。

另日經新聞報導說，儘管中國估計有82.38萬百萬富翁，但是這一外流趨勢將使數以千萬計美元的財富從中國消失，讓中國經濟增長減緩的情況進一步惡化。

報導表示，在中共領導人習近平獲得第三任後，當局近期對私人企業展開整肅，進行了一系列搜查，包括對一些諮詢公司。同時，政府加緊了對科技和金融行業的控制。

今年2月，中國知名投資人、華興資本控股有限公司創始人包凡神秘消失引發恐慌後，公司很久後才透露包凡目前正配合中國有關機關調查，而公司將應要求配合調查。

亨利公司在香港的一位主管的說，中國富豪希望獲得不用簽證進入關鍵地區的手段，以改善他們的流動性，或者確保能更好地獲取醫療保健，或享有更大的政治穩定。

自中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 封城封控限制取消後，亨利公司表示移民詢問激增，超過2019年高峰時的15%。