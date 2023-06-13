一萬名富翁急潤 中國經濟恐更無力復甦
據英國諮詢公司最新報告，中國預計今年將有逾1萬名百萬富豪離開中國，居全球之首，這一外流趨勢將使數以千萬計美元的財富從中國消失，讓中國經濟增長減緩的情況進一步惡化。
美國之音今天報導，根據英國亨利諮詢公司（Henley & Partners）發布的最新私人財富遷移報告，預測今年全球將有12.2萬富人移民，超過2019年創記錄的數字。其中中國預計將有1.35萬富人移民。
亨利公司定義的富翁是擁有超過一百萬美元可投資資產的高淨值人士。
報告援引一位全球財富研究人士的話說，過去幾年中國的一般財富成長一直減緩。這意味著，近期的財富外流可能比以往更具破壞性。
另日經新聞報導說，儘管中國估計有82.38萬百萬富翁，但是這一外流趨勢將使數以千萬計美元的財富從中國消失，讓中國經濟增長減緩的情況進一步惡化。
報導表示，在中共領導人習近平獲得第三任後，當局近期對私人企業展開整肅，進行了一系列搜查，包括對一些諮詢公司。同時，政府加緊了對科技和金融行業的控制。
今年2月，中國知名投資人、華興資本控股有限公司創始人包凡神秘消失引發恐慌後，公司很久後才透露包凡目前正配合中國有關機關調查，而公司將應要求配合調查。
亨利公司在香港的一位主管的說，中國富豪希望獲得不用簽證進入關鍵地區的手段，以改善他們的流動性，或者確保能更好地獲取醫療保健，或享有更大的政治穩定。
自中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城封控限制取消後，亨利公司表示移民詢問激增，超過2019年高峰時的15%。
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