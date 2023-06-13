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中國投10億美元以工代賑救失業 鼓勵人力代機器惹議

中央社台北13日電
圖為台州一名工人在穀倉工作。(Getty Images)
圖為台州一名工人在穀倉工作。(Getty Images)

中國失業率居高不下，官方接連出手試圖挽救頹勢，最新的政策是投入人民幣73億元（約10億美元）以工代賑，預計創造20萬個就業機會。然而相關辦法強調「能用人工儘量不用機器」惹議。

中國4月份16至24歲城鎮調查失業率20.4%，創歷史新高，顯示青年失業率飆高問題難解。另據中國人社部估算，今年中國高校畢業生（包含大學在內的高等教育學校）將達到1158萬人，再創歷史新高，求職市場情形將更加嚴峻。

根據中國國家發展和改革委員會官網12日發布，為了加快推動以工代賑的項目實施，並帶動困難群眾就業、增加收入，已經投入2023年以工代賑專項資金達人民幣73億元，共支持了2000多個農村中小型基礎設施建設項目。

公告並提到，這項政策預計可以協助20萬的農村脫貧人口、易返貧者與返鄉農民工人「在家門口就業」，每個人可增加約1萬元收入。後續將會盡快下達2023年度剩餘以工代賑中央預算內投資計畫，充分發揮以工代賑穩就業、保民生、促發展的重要作用。

這項以工代賑計畫是根據發改委於今年2月時修訂，並於3月正式上路的「國家以工代賑管理辦法」執行。全文共8章節52條，強調加強協助困難群眾就業、努力增加低收入者收入，促進共同富裕。

然而這項辦法中要求各地方以工代賑專案的業主單位、施工單位，「能用人工儘量不用機械，能組織當地群眾務工儘量不用專業施工隊伍」，引發不少批評。

據華爾街日報日前報導，這樣的政策令不少中國民眾質疑，認為是「用勺子挖土」、「退回原始社會」，而且在中國已建成了大部分所需的基礎設施情況下，許多計畫沒有必要，而且更可能造成經濟浪費。

報導引述專門研究中國農村經濟的史丹福大學（Stanford University）學者羅斯高（Scott Rozelle）分析，在過去幾十年間，「以工代賑」曾受到農村勞動者歡迎，然而隨著經濟變得更加以服務為導向，農村勞動者對於耗費體力的工作可能沒那麼感興趣了。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，這類計畫並不以提升效率為重點，只是一種賑濟的形式而已。

就業 低收入 史丹福大學

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