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秦剛會巴勒斯坦外長 稱支持以巴和談正確方向

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國外長秦剛（右）13日下午在北京會見巴勒斯坦外長馬立基，強調高度重視巴勒斯坦問題，將繼續支持和談正確方向。（取自中國外交部官網）
中國外長秦剛（右）13日下午在北京會見巴勒斯坦外長馬立基，強調高度重視巴勒斯坦問題，將繼續支持和談正確方向。（取自中國外交部官網）

巴勒斯坦總統阿巴斯13日抵達中國訪問，以巴和解議題受關注。巴勒斯坦外長馬立基13日下午與中國外長秦剛北京舉行會見，秦剛強調，北京高度重視巴勒斯坦問題，「將繼續支持和談正確方向」。

據中國外交部官網發布，秦剛13日下午在北京會見馬立基時表示，阿巴斯是今年中國接待的首位阿拉伯國家元首，「充分體現了中巴特殊友好和中方對巴勒斯坦正義事業的支持」。他強調，中國願同巴方密切合作，確保此次訪問取得圓滿成功。

秦剛還指出，中東形勢正在發生深刻變化，加強戰略自主、增進團結合作是人心所向、大勢所趨。他提到，中國「高度重視巴勒斯坦問題，一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將繼續支持和談正確方向，為解決巴勒斯坦問題貢獻中國智慧、中國力量」。

馬立基則表示，巴方高度讚賞中國國家主席習近平就巴勒斯坦問題提出一系列倡議，感謝中國始終堅定支持巴正義事業，在政治、發展領域為巴方提供重要支持。並稱巴方「堅定奉行一個中國政策，將繼續在事關中國核心利益的問題上堅定支持中方」。

此前秦剛在4月17日曾分別與以色列、巴勒斯坦兩國外長通話，表示鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，強調願為雙方和談「提供便利」。他並指支持以巴雙方以「兩國方案」為基礎盡快恢復和談，且表態願為此發揮積極作用。

而習近平2022年12月訪問沙烏地阿拉伯時，曾在利雅德與阿巴斯舉行會見。當時習近平強調，國際社會應把巴勒斯坦問題置於國際議程優先位置，堅持「兩國方案」方向和「土地換和平」原則，在聯合國有關決議和「阿拉伯和平倡議」基礎上，推動重啟和談。他並提及中國「將繼續為推動巴勒斯坦問題早日得到公正持久解決不懈努力」。

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