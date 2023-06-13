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喊出極端情況 習近平正為中國陷入衝突預作準備

中央社台北13日電
中國國家主席、中共總書記習近平。(新華社)
中國國家主席、中共總書記習近平。(新華社)

中共總書記習近平日前提出「極限思維」、「極端情況」及「風高浪急驚濤駭浪」說，引起揣測。美媒分析，這些詞語是暗示緊張局勢可能升級，代表習近平正加緊為中國可能陷入衝突未雨綢繆。

習近平5月30日主持召開中共20屆中央國安委員會第一次會議時說，要堅持「底線思維」和「極限思維」，準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪」的重大考驗；而他6月7日視察內蒙古時則說，構建「國內大循環」是為了保證「極端情況」下國民經濟能正常運行。

華爾街日報報導，在美中競爭加劇之際，習近平半個月內兩次要求為「極端情況」做好準備，是在暗示緊張局勢升級的可能性。

儘管國務卿布林肯（Antony Blinken）計畫近日訪問中國，重建兩國政府間溝通管道，且中國也嘗試修復與美國的關係，但習近平接連對「極端情況」發出預警，說明他並沒有放鬆，仍努力修築圍欄保護經濟和整個國家，因應與西方長期摩擦帶來的衝擊。

報導指出，中國學者金燦榮直言不諱地向民族主義報紙環球時報解讀說，習近平提到的「極端情況」，正意味著「戰爭的危險」。而「中國時事通訊」（Sinocism）創辦人利明璋（Bill Bishop）也指出，習近平的用詞代表風險意識、危機感及做準備的必要性明顯升級。

透過習近平在2022年10月中共20大進入第3個總書記任期後的多次發言，說明中國未來5年的主要發展目標，是建立一個大大降低對外國市場和技術的依賴，「在地緣政治方面具有韌性」的經濟體。

報導提到，為中國政府提供諮詢的政策顧問表示，最近頻繁提到「極端情況」，一定程度上是為了促使決策者和地方領導人在這方面加倍努力。但對一個以出口為傳統成長動力，且依賴西方高科技的經濟體來說，要做到這一點並不容易。

這些政策顧問直指，習近平的長期經濟顧問、前中國國務院副總理劉鶴及現任副總理何立峰等高級助手，已受命制定相關計畫，以便在中國與美國等西方國家發生衝突而被大舉制裁下，中國能保持經濟發展。

報導認為，習近平這一表態反映出，在他視為「神聖使命」的「最終統一台灣」的問題上，來自美國的挑戰加大。雖然中國有很多象徵性的姿態，但幾乎沒有跡象表明，中國即將採取行動收復台灣。

這則報導指出，「極端」正成為一種新的口號，且在地方政府層面出現。根據官方發布的資訊，從沿海大都市上海到內陸的湖南省的地方領導人，都表示要為「極端情況」做好準備，但沒有詳細說明。

報導提到，中國一方面為緊張局勢惡化的可能未雨綢繆，一方面努力與外國商界和美國修復關係，這種雙管齊下的做法表明，習近平「不會冒險」。

習近平 中共 國務院

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