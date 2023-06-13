中國太陽能業者德機場被帶走 官媒：涉「雙反」歷史

圖為慕尼黑機場。(路透)

有中國太陽能企業高層近日在德國 慕尼黑機場被帶走而引關注。中國官媒今天引述業內專家說，事件起因是歐盟 對中國太陽能企業發起「雙反」（反補貼、反傾銷）的歷史遺留問題。

據中共官媒人民日報旗下的中國能源報，當事人浦永華為江蘇格林保爾新能源有限公司股東（持股比例30.6%）、江蘇沃迪思能源有限公司執行董事暨總經理以及無錫派克木業製造有限公司股東（持股比例65%），曾任職江蘇潤達光伏股份有限公司、江蘇人大新能源電力有限公司、江蘇潤達光伏無錫有限公司、江蘇格林保爾光伏有限公司等多家企業。

報導引述知情人士透露，德國警方調查期間的部分詢問確有涉及「雙反」細節。

中國新能源電力投融資 聯盟秘書長彭澎指出，涉事企業產品主要出口海外，在中國國內名氣不大。這名企業高層被帶走的原因眾說紛紜，有些說是因為當時「雙反」的一些遺留問題。從最早的「雙反」 至今已有10年，歐洲目前已結束「雙反」。

中國有色金屬矽業分會專家委副主任呂錦標則說，「總之沒什麼大事，涉及小企業，該澄清的還是要澄清」。

呂錦標說，2018年之後，歐洲已經解除對中國太陽能企業的「雙反」措施，雙方太陽能產業不存在貿易壁壘。這次事件可能與此前「雙反」有關聯，但無需過度解讀。

資料顯示，2012年11月，歐盟啟動對中國太陽能產品反補貼調查。歐盟最終接受了121家企業的價格承諾，對其他企業徵收47.7%至64.9%不等的「雙反」稅，涉及產品為太陽能晶矽電池和太陽能晶矽組件。「雙反」稅於2013年開始徵收，為期5年，於2018年到期後終止。

中國太陽能業者日前紛赴慕尼黑參展。對於浦永華一下飛機就被德國警方帶走一事，中國太陽能協會今天表示，浦永華只是協助調查，之後已回到酒店。