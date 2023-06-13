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中國未公布2022第4季火化遺體數 染疫死亡淪黑數

中央社台北13日電
圖為疫情期間一名男子在北京火葬場外捧著親人火化遺骨。（美聯社）
圖為疫情期間一名男子在北京火葬場外捧著親人火化遺骨。（美聯社）

中國民政部遲至9日才公布2022年第4季民政統計數據，但未按慣例發布2022年累積的「火化遺體數」。這也使得中國去年第4季疫情大爆發究竟有多少人染疫死亡，迄今仍是黑數。

中國國家統計局1月17日公布，中國2022年死亡人口為1041萬人，不過官方採取抽樣調查的時點是2021年11月1日至2022年10月31日，未包括去年11至12月COVID-19疫情大爆發時期。

中國民政部每一季都會公布民政統計數據，每年第4季的民政統計數據，最遲會在隔年4月以前公布。但2022年第4季民政統計數據，中國民政部遲至6月9日才公布，而且未按慣例發布2022年累積的「火化遺體數」。

中國民政部迄今未對延遲發布以及為何沒發布火化遺體數作出解釋；一些自媒體近日發文點出這個不尋常舉動，也不敢批評當局刻意隱匿染疫死亡人數，有人形容這是「不出意外的出了意外」。

中國民政部此前發布的數據顯示，2022年前3季累積火化遺體數477.6萬，相比2021年前3季累積的433.7萬，增加約10%。

中國2021年的遺體火化率為58.8%，比2020年增加3.1個百分點。中國民政部迄今也未公布2022年火化率，殯葬業多推估超過60%。

中國國家統計局發布的「2021年國民經濟和社會發展統計公報」顯示，2021年死亡人數為1014萬人。而2021年火化遺體數596.3萬人，若以火化率58.8%推算，當年死亡人數約為1014萬人，得出來的數據一致。

但中國民政部未公布2022年第4季的火化遺體數，這也使得外界無從推算出當季的死亡人數；當時疫情大爆發究竟多少人染疫死亡，迄今仍是黑數。

據中國疾控中心發布，2022年12月8日至2023年2月9日，在醫院染疫死亡人數為8萬3150人。在院染疫死亡的峰值是1月4日，當天有4273例死亡。

中國抗疫專家鍾南山5月指出，根據測定，中國大陸大概有85%的人感染過COVID-19，即約有11億至12億人曾染疫。

紐約時報2月引用多篇論文和專家意見估計，中國這一波疫情大爆發死亡人數約在100萬至150萬之譜。

疫情 紐約時報 鍾南山

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