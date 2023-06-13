我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

5月CPI年增4% 升幅急縮 料Fed本周將暫停升息

中國外交部：美國不能把加入國際組織當作逛公園

記者賴錦宏／即時報導
中國外交部發言人汪文斌13日稱，美國不能把「加入國際組織當做逛公園」。（中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌13日稱，美國不能把「加入國際組織當做逛公園」。（中國外交部官網）

針對有報導指美國已致函聯合國教科文組織，通知美國計劃重新加入決定，中國外交部發言人汪文斌13日回應稱，美國不能把「加入國際組織當做逛公園」。

汪文斌6月13日在例行記者會指出，希望美方這次所做的決定是負責任的，初衷是支持多邊主義，促進國際合作。

他並稱，美國曾兩次退出聯合國教科文組織，對該組織工作產生負面影響。作為國際組織的成員是很嚴肅的事，如果美方這次是真心誠意重新加入，就應展現遵守國際規則，尊重國際法治的誠意，切實履行作為一個負責任國家應盡的國際義務，包括盡快全額補繳拖欠教科文組織多年的會費。

汪文斌說：「不能把加入國際組織當做逛公園，想來就來，想走就走，更不能把國際組織當做地緣政治的博弈場，假國際社會之公，謀求維護自身所謂全球領導力之私。」

聯合國教科文組織說，美國計劃從7月起重新加入該組織。中國不會反對美國重新加入。

美國是聯合國教科文組織創始成員國之一。1984年，時任美國總統雷根以教科文組織管理不善、腐敗、「偏心」蘇聯為由宣布退出。2003年，美國重新加入聯合國教科文組織。2017年10月，時任美國總統川普以美方拖欠會費不斷增加等理由，再次宣布退出。

聯合國 川普

上一則

南韓美女網紅在柬埔寨去世 中籍夫婦裹紅布棄屍被拘

下一則

中國未公布2022第4季火化遺體數 染疫死亡淪黑數

延伸閱讀

歐盟加密貨幣監管法規底定 美國有待急起直追

歐盟加密貨幣監管法規底定 美國有待急起直追
美國擬延長晶片管制豁免期 台積電可在陸擴產

美國擬延長晶片管制豁免期 台積電可在陸擴產
美擬7月重返UN教科文組織 防止中國獨大「制定AI規則」

美擬7月重返UN教科文組織 防止中國獨大「制定AI規則」
佛州共和黨眾議員轟拜登政府：對監聽站說辭反覆

佛州共和黨眾議員轟拜登政府：對監聽站說辭反覆

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品

TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀

心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀