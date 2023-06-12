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不理西方 中阿合作論壇簽百億大單 30項多領域投資

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不理西方 中阿合作論壇簽百億大單 30項多領域投資

中國新聞組／北京13日電
中阿論壇企業家大會在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行，沙國外交大臣費薩爾（前左二）與全國政協副主席胡春華（左）在會場並排而坐。（Getty Images）
中阿論壇企業家大會在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行，沙國外交大臣費薩爾（前左二）與全國政協副主席胡春華（左）在會場並排而坐。（Getty Images）

沙烏地阿拉伯當地時間11日至12日，在首都利雅得舉行中阿論壇第十屆企業家大會，首日簽署價值100億美元的30項投資協議，涉及再生能源、房地產、礦產等領域。沙烏地阿拉伯能源大臣阿卜杜勒─阿齊茲稱「不理會」西方對中沙關系日益增長的猜疑，沙方希望與中國合作，而不是競爭，直言商人哪裡有機會就會去哪裡。

文匯報報導，中阿企業家大會暨投資研討會是中阿合作論壇框架下重要的機制性活動，每兩年輪流在中國和阿拉伯國家舉辦。本屆大會有來自20餘個國家、逾3000名代表參會。

中國政協副主席胡春華、沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾、阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特、沙烏地阿拉伯投資大臣法利赫等出席大會開幕式並發表主旨演講。

環球網報導，沙烏地阿拉伯投資部聲明表示，大會「第一天就簽了100億元的投資協議」。沙烏地阿拉伯ASK集團和中國地質礦業總公司也簽了一份價值5億元的合作協議，允許中國於沙烏地阿拉伯開採銅礦。

沙烏地阿拉伯是世界上最大的石油出口國，而中國是世界上最大的能源消耗國，今年3月，石油巨頭沙烏地阿拉伯阿美宣布了2項在中國的大型投資計畫，以加固其為中國頂級原油供應商的位置。

華爾街日報3月援引知情人士指出，沙烏地阿拉伯正考慮使用人民幣而不是美元來向中國出售分石油。報導認為，此舉將削弱美元在全球石油市場的主導地位，並標誌著這個全球最大原油出口國再一次偏向亞洲。

港媒報導，阿卜杜勒─阿齊茲11日出席大會談及與中國的能源合作。他稱「中國的石油需求仍在增長，沙烏地阿拉伯迫切希望分得一杯羹」，指出「我們不一定要與中國競爭，但一定要與中國合作」。

路透稱，沙烏地阿拉伯和中國的雙邊關係正是以石油為基礎。但隨著地緣政治情勢升溫，利雅得和北京開始深化安全及敏感技術的合作，這引起美國的關注及警惕。

沙烏地阿拉伯去年12月曾接待中國國家主席習近平，當被問及美國對此批評時，阿卜杜勒─阿齊茲稱「我其實不理會這些」。他強調商人會到有機會的地方發展，「這與政治無關，與戰略無關」。

另外，蘭州大學「一帶一路」研究中心教授、執行主任朱永彪形容，中沙兩國正處於從普通朋友到親密朋友的過渡階段，沙烏地阿拉伯愈發注重與中國合作，除了雙方在石油等方面的互利空間，中國經濟和實力的快速增長，包括和「一帶一路」其他國家的合作，也起到示範作用。

朱永彪認為，中國在中東的影響力確實在擴大，但美國在中東經營的時間和投入的軟硬資源都比中國多，中國在中東的影響力取代美國還為時過早。

沙烏地阿拉伯 石油 投資

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