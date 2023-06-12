中國23歲高齡大熊貓「武崗」患口腔骨肉瘤 將接受治療

中國大熊貓「武崗」鼻頭有著粉色標誌。（iPanda熊貓頻道）

中國現年23歲的大熊貓「武崗」今年年初被發現口腔內出現腫塊，隨後出現採食出血。熊貓中心與四川大學華西口腔醫院頭頸腫瘤 外科、四川大學華西醫院頭頸腫瘤科組建專家團隊進行多次會診，「武崗」被確診為惡性腫瘤骨肉瘤。

觀察者網報導，由於「武崗」的骨肉瘤生長速度驚人，近期採食時，「武崗」口腔出血的頻率和血量增加。雖然中國大熊貓保護中心稱，當前「武崗」勉強能採食切成小塊的竹筍、精飼料和蔬果等，維持身體能量所需，但隨著腫瘤的日益增大和持續惡化，「武崗」面臨生命危險。

而專家團隊日前已經先後為「武崗」進行了兩次腫瘤縮小術，但恢復效果不甚理想。

報導指，團隊為救治「武崗」，經會診商討後，認為採取介入手段局部治療為現在的最佳方案。專家團隊正積極準備相關治療工作，「武崗」將於近日接受介入治療。

據悉，於此之前尚未有大熊貓口腔骨肉瘤治療方面的消息，在臨床治療和科學研究上仍屬空白。「武崗」是於2000年在四川寶興縣被發現救出的熊貓，隨後在2001年被送到中國大熊貓保護研究中心，現居住於熊貓中心都江堰基地隔離區。熊貓的一歲相當於人類3至4歲，而「武崗」今年已23歲。