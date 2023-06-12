我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯叛逃軍官受訪 透露俄軍損失慘重士氣低落

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

中國23歲高齡大熊貓「武崗」患口腔骨肉瘤 將接受治療

記者謝守真／即時報導
中國大熊貓「武崗」鼻頭有著粉色標誌。（iPanda熊貓頻道）
中國大熊貓「武崗」鼻頭有著粉色標誌。（iPanda熊貓頻道）

中國現年23歲的大熊貓「武崗」今年年初被發現口腔內出現腫塊，隨後出現採食出血。熊貓中心與四川大學華西口腔醫院頭頸腫瘤外科、四川大學華西醫院頭頸腫瘤科組建專家團隊進行多次會診，「武崗」被確診為惡性腫瘤骨肉瘤。

觀察者網報導，由於「武崗」的骨肉瘤生長速度驚人，近期採食時，「武崗」口腔出血的頻率和血量增加。雖然中國大熊貓保護中心稱，當前「武崗」勉強能採食切成小塊的竹筍、精飼料和蔬果等，維持身體能量所需，但隨著腫瘤的日益增大和持續惡化，「武崗」面臨生命危險。

而專家團隊日前已經先後為「武崗」進行了兩次腫瘤縮小術，但恢復效果不甚理想。

報導指，團隊為救治「武崗」，經會診商討後，認為採取介入手段局部治療為現在的最佳方案。專家團隊正積極準備相關治療工作，「武崗」將於近日接受介入治療。

據悉，於此之前尚未有大熊貓口腔骨肉瘤治療方面的消息，在臨床治療和科學研究上仍屬空白。「武崗」是於2000年在四川寶興縣被發現救出的熊貓，隨後在2001年被送到中國大熊貓保護研究中心，現居住於熊貓中心都江堰基地隔離區。熊貓的一歲相當於人類3至4歲，而「武崗」今年已23歲。

不少中國網友聽聞消息都留言替武崗加油打氣，「武崗你要堅持挺過去，加油好起來，我們會一直在你身邊」，「武崗加油，早日康復 」，還有網友留言說，「武崗你要加油！中國大熊貓保護研究中心兩年多了才公佈武崗的消息，得來的就是他生病。希望你們能保持信息透明化，不要總讓粉絲在後面追著問。請能及時同步。」

圖為中國熊貓「武崗」。（微博）
圖為中國熊貓「武崗」。（微博）

腫瘤

上一則

國泰航空宣布空姐加薪3%至8% 新人月薪上看港幣2萬

延伸閱讀

肝臟發現11cm惡性腫瘤 動脈栓塞+手術切除

肝臟發現11cm惡性腫瘤 動脈栓塞+手術切除
成都男惡意潑水熊貓 園方：終身禁入 網怒：拉黑他

成都男惡意潑水熊貓 園方：終身禁入 網怒：拉黑他
旅美20年大熊貓「丫丫」檢疫期滿 專機抵京 暫不對外展出

旅美20年大熊貓「丫丫」檢疫期滿 專機抵京 暫不對外展出
全球唯一野生白熊貓亮相 「像披了層雪」

全球唯一野生白熊貓亮相 「像披了層雪」

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援
這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免
前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住