我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

中國外交部未證實布林肯訪華 抨吳釗燮賣台

國泰航空宣布空姐加薪3%至8% 新人月薪上看港幣2萬

記者林茂仁／即時報導
國泰航空宣布空姐7月起加薪3%至8% 。圖為國泰航空的空姐步出香港國際機場大廳。（中新社）
國泰航空宣布空姐7月起加薪3%至8% 。圖為國泰航空的空姐步出香港國際機場大廳。（中新社）

國泰航空12日宣布，將於7月起，進一步改善飛行時數薪金，機艙服務員（空服員）於月內完成基本值勤飛行安排後，每月總收入將提高3%至8%。

據悉，國泰航空空服員的每月總收入由底薪、飛行時數薪金及外站逗留津貼組成。國泰航空在今年年初，已上調底薪及飛行時數薪金3.3%，並在2月新增外站即日往返津貼。

以新入職的機艙服務員為例，完成每月70飛行小時基本值勤安排的總月入約為港幣1.7萬元。隨著航班數量及飛行時數於未來數月陸續增加，新入職機艙服務員的平均總月入將為港幣2萬元（約美金2,553元）。

國泰機艙服務總經理余致宏表示，國泰憧憬成為全球最佳服務品牌之一，而空服員為顧客提供卓越服務是實現願景的關鍵，正不遺餘力重建國泰及香港國際航空樞紐，定會繼續聆聽機艙服務員同事的意見，不時檢討薪酬待遇，確保公司具備市場競爭力，以獎勵和保留優秀人才，吸引新人加盟，也幫助同事發展更具滿足感的事業。

此前，國泰航空深陷「空姐歧視非英語乘客」的輿論漩渦。風波起源於一位中國網友在社交平妹發文，稱其5月21日搭乘國泰航空CX987航班，由成都飛往香港，實名舉報國泰空姐歧視非英語乘客，並附上相關錄音。

此後，國泰航空發佈多次致歉聲明，並對三位涉事的空服員予以解聘。此外，國泰航空行政總裁林紹波當時表示，為了避免同類事件再次發生，將親自領導跨部門的工作小組做出全面檢討，重新審視的服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質；其中，最重要的是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

據2022年年報顯示，國泰航空擁有181架客機及貨機。國泰航空2022年收入港幣510.36億元，年增12%，虧損港幣65.48億元，虧損擴大18%，全年運載旅客280萬人次，較2021年增加291.1%。

歧視 香港

上一則

4年來首次 紐西蘭總理宣布6月底訪問中國

延伸閱讀

逐一問是否需要毛毯…歧視事件引眾怒 國泰空服員突然會說中文了？

逐一問是否需要毛毯…歧視事件引眾怒 國泰空服員突然會說中文了？
自稱前國泰空服員爆：歧視中國客是常態 從不在內地招聘

自稱前國泰空服員爆：歧視中國客是常態 從不在內地招聘
國泰航空爆歧視風波 遭起底「營收7成來自中國」

國泰航空爆歧視風波 遭起底「營收7成來自中國」
國泰航空CEO再就歧視乘客道歉：領導跨部門全面檢討

國泰航空CEO再就歧視乘客道歉：領導跨部門全面檢討

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援
這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免
解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資