4年來首次 紐西蘭總理宣布6月底訪問中國

紐西蘭總理希金斯宣布，他將於6月底率領團訪問中國。（路透）

又一國政要宣布將訪問中國！紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）12日在內閣記者會上宣布，他將於6月底率領該國貿易代表團包括教育、旅遊等產業人士一同出訪。外媒稱，希金斯此次訪問不僅將是自2019年以來再有紐西蘭總理對中國進行訪問，同時也是他上任後首度訪問北京 。

紐西蘭先驅報報導，希金斯表示，中紐貿易關係「極具韌性」。「更重要的是，我們需要支持其他產業，例如遊戲產業，我們的主要目標之一是讓我們的貿易產品多樣化。在疫情之前，中國是紐西蘭最大的遊客市場。」

據中國駐紐西蘭大使館 經濟商務處官網消息稱，紐西蘭國家統計局6月2日公佈2023年1季國際貿易數據，中國仍是新最大貿易夥伴和出口目的地。每年出口額超過約122.44億美元。但不同於澳洲 ，紐西蘭近年並未因爭端而面臨大陸施加的貿易壁壘。

希普金斯進一步表示，紐西蘭與大陸保持著「強而有力」、「持續性」的對話。他說，「我認為我們與中國的關係是一個一直持續的過程。我並不認為我們在許多問題上的立場是不一致的」，不論是在俄烏戰爭危機還是人權問題上。於此同時，希普金斯也宣布，未來幾周將出訪比利時布魯塞爾，7月也會到立陶宛出席北約峰會。

儘管紐西蘭是「五眼聯盟」（Five Eyes）的成員之一，但與其他國家相比，紐西蘭對中國的態度向來較為溫和，沒有太多衝突。而五眼聯盟長期以美國為首，成員國除紐西蘭、美國外還有澳洲、加拿大和英國。

然而，在希金斯月底出訪前，五眼聯盟與日本於9日發表聯合聲明，譴責有關貿易與投資的經濟脅迫和非市場政策。儘管聲明當中沒有點名中國，仍被外界認為指向北京。

對此，中國駐紐西蘭大使館也於11日也在官網上發文暗批美國，「究竟是誰在國際上大搞經濟和其他各種形式的脅迫，大搞霸凌、霸道、霸權，再清楚不過，國際上自有定論。」文章稱，一些國家泛化、濫用國家安全概念，以各種理由大搞保護主義，公然違反世貿組織規則和各方共同作出的承諾。

中國駐紐西蘭大使館並指，這種賊喊捉賊、倒打一耙的做法，為自己大搞脅迫找理由、搞例外，不僅是公然搞「雙重標準」，極其虛偽。「通過『經濟脅迫』來打壓遏制他國，違反市場規則，損害共同利益，」最終還將「搬起石頭砸自己的腳」，累及自身的經濟增長和民生福祉。