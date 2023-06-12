「國企領導牽手門」女主角吊帶裙一夕爆賣6千條

「國企領導牽手門」事件，女主角身穿這襲吊帶裙一夕爆紅。（取自網路）

上周中國最火的話題是成都太古里「國企領導牽手門」事件，影片被曝光後，男女兩人紛被停職並接受調查。而女主角的穿著搭配一夕爆紅，她身上的裙子短短幾天就賣了6千多條，如今太古里還不時有人穿搭去擺拍。

上游新聞報導，女主角董思槿的連身裙不是什麼名牌，而是兩位年輕女孩設計的裙子，過去幾年也不過賣出2百多條，「牽手門」事件一下爆賣到6千多條，讓她們感覺6年多的辛苦努力終於收到了回報。

報導稱，標籤為「SIBLEU法式女裝主理人」的微博 帳號「陳綿羊sabrina」，透露了網紅裙爆火之後自己的興奮和忐忑，「這兩天生意真的好得不真實，三天來總計睡了不到5個小時，總覺得有事情沒做好」。

陳綿羊與合夥人之一的「的蒙」，兩人很早之前就認識了，兩人曾在法國某大學一起留學，兩人各在法國待了6、7年，學視覺設計、MBA等。她們在法國發現那邊的女性不管是十四五歲的少女，還是七八十歲的老奶奶，都喜歡穿那種吊帶裙。他們覺得，法國女人的穿衣態度和生活態度，很打動人。2017年回到中國後，開始創業，想用服裝這個載體，把這種態度傳遞出去。

「的蒙」說，作為一家主打小眾原創設計的服裝店，從2017年創立至今，SIBLEU店鋪銷量僅為4顆藍鑽（普通乃至低下的銷量）。至於那條因為「牽手門」一炮走紅的裙子，實際上是兩年前推出的，混合了中法元素，法式加上中式絲綢面料，以及提花和拼接元素。這條售價618元人民幣的連衣裙，在「牽手門」之前只賣出了200多條。爆火之後，一下就脫銷了。

她說，之前擔心積壓庫存會增加成本，所以這條網紅裙的現貨並不多，爆紅後立刻被搶完。最開始的時候，拿到外面去做，但品質不一得不到保障。最後決定在成都自己建一個小型加工廠，改版、加量，可以比較快速處理。

網紅裙意外走紅後，兩位合夥人緊急加單補貨—「的蒙」在成都忙得團團轉，隔幾個小時，就要跟紡織廠下面料的訂單，30米、50米、300米……最終下了超過1000米的面料。

「陳綿羊」本來在新疆 參加婚禮，提前結束假期，改簽機票，和團隊一起承接這一波流量。十幾個人的團隊手忙腳亂，大家甚至發動了親朋好友加班加點，但仍「一裙難求」，也找了幾家大廠合作，讓他們直接出貨。

不過，令他們擔心的是，裙子目前看來銷量很好，短時間賣出了6000多條，但退貨的也多。有的人覺得好玩，收到貨拍兩張照發朋友圈，代表自己也有這條裙子就退貨。「七天無理由退貨，這個是消費者權益，沒辦法」。

除了退貨率較高，「折損率」也高。有的衣服穿了較久（快七天），還有的都有香水味道了，由於是真絲材料，不好處理。退回來沒有辦法，只能報廢。或以幾十元賣給老粉絲。

另外，網紅裙被山寨也是一大困擾。「牽手門」爆火後，這條網紅裙不出意外地被山寨了，在某短視頻平台直播間內，同一時段能看到十多名主播身穿相似裙子進行帶貨直播；在某直播間內，一條售價為89.9元的同款裙子，最近幾天已經賣出1000多件。

另外，讓「陳綿羊」和「的蒙」難過的是—「牽手門」當事人被免職後，在社交媒體和短視頻平台上，這款網紅裙被貼上了「免職裙」、「反腐裙」的標籤。對此，不少網友說，「衣服是美的，不美的是做事的人」…稍讓兩位當事人感到欣慰。