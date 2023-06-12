中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

綜合中媒12日晚間消息，準備參加2023年德國 慕尼國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe）的多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場時，被全副裝備的德國相關部門工作人員依次帶走。目前被帶走原因眾說紛紜，有分析認為違反了2019年前歐盟 的最低限價要求；也有說法稱涉及三角貿易與簽證 問題。發稿前還未有確切的官方回應。

為什麼這些高管被帶走？證券時報報導，太陽能企業相關負責人指出，可能是由於此前長期存在的三角貿易，涉嫌違反德國相關法律法規；但也有企業負責人稱，部分人員被帶走的原因可能是因為簽證問題，「就是拿著別的國家的申根簽證直飛德國，聽說有不少遣返的。」

至於被帶走的人涉及哪些企業？多位人士通過證券時報指出，與一家位於江蘇常州的非上市太陽能企業有關，該公司是一家專業從事太陽能電池和組件研發、製造、銷售和太陽能發電儲能系統服務的新能源企業。

中國基金報報導，長江電新分析師稱，這次事件或與歐盟「雙反」（反補貼與反傾銷）有一定關聯，是2019年的「餘音」，不過也不排除其他原因進行協助調查。估計涉及企業均為三、四線小組件企業，不涉及上市企業及行業龍頭。

該分析師也指出，以歐洲為代表的海外市場的確存在較高的進入壁壘，規範運行的龍頭企業確定性更強，也更能維持較優的盈利水平和競爭格局，「本次事件無需過度解讀和擔憂。」

事實上，2019年也發生過類似事件。在2019年5月德國慕尼黑Intersolar太陽能展會期間，德國海關對中國公民執行了兩項逮捕令。同時據紐倫堡-菲爾特檢察官的女發言人Antje Gabriels-Gorsolke說法，這兩名被捕者與另外一名於5月中旬被捕的中國人一同被關押在德國。而根據後續消息可知，他們涉案原因與走私太陽能產品、逃避反傾銷與反補貼稅有關。

據了解，德國慕尼黑太陽能展覽會（Intersolar Europe）是全球規模最大最專業的太陽能展覽會。展覽和會議遍及全球最具影響力的市場，目前擁有intersolar歐洲展、intersolar美國展、intersolar印度展、intersolar南美展、intersolar中國展。是生產商、供應商、批發商和服務提供者的最重要的展示平台。