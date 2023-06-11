中國31個省市5月CPI出爐 上海年減1.4%最慘

上海5月CPI年減1.4%最慘。圖為去年上海封城期間快遞員送餐。（中新社）

中國31個省市5月消費者物價指數（CPI）全部出爐，其中上海及吉林等九個省市罕見出現衰退，尤其以上海5月CPI年減1.4%最慘。

中國國家統計局日前公布全國5月CPI年增僅0.2%，顯示通縮疑慮再起，從31個省市的CPI來看，通縮疑慮最大的可能是上海，上海5月CPI大減1.4%，主因去年同期遭逢上海封城 ，一度出現物價哄抬大漲的情況，其它CPI年減的省市還有吉林的年減0.5%，廣西年減0.3%，西藏年減0.2%，貴州、重慶、河南 、山西及天津都是年減0.1%。

光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東預估，當前CPI已處在底部區間，下行空間有限，7月受基期影響可能二次探底，隨後小幅回升。

中新經緯報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬等分析稱，5月全國CPI年增率小幅回升，符合市場預期。其中食品季節性回落但月增率降幅收窄，能源主要受國際價格傳導保持低位。節日因素消退導致服務類商品價格回調，耐用消費品保持弱勢，市場期待的核心CPI回暖仍需等待。

展望下階段物價走勢，財通宏觀首席分析師陳興表示，6月以來，鮮菜價格月增速由負轉正，雞蛋價格降幅收窄，鮮果價格漲幅放緩，豬肉價格降幅擴大，預計CPI年增速穩中有升。

高瑞東分析稱，在生豬存欄量偏高的情況下，預計下半年豬價回升幅度有限。同時海外升息和金融條件收緊背景下，油價 中樞下移。另外，服務價格漲幅有限，耐用品降價促銷。

國盛宏觀熊園團隊也認為，未來1至2個月，通膨仍將繼續磨底，7月CPI出現轉負的可能性。2023全年CPI中樞可能下修至0.9%左右，此前預期1.0%左右。

中國人民銀行行長易綱6月7日在上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作時表示，隨著消費場景恢復，居民消費逐步提升。居民消費支出擴大將轉化為企業和勞動者收入，進而又會帶動更多的消費。預計CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI年增率將在1%以上。