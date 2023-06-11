我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

中國國企高層帶小三遭街拍後 北京太古里設「街拍提示」

記者謝守真／即時報導
成都遠洋太古里公眾號消息，早在2019年就提醒，街拍侵犯肖像權，應多加留意。（取自成都遠洋太古里公眾號）
成都遠洋太古里公眾號消息，早在2019年就提醒，街拍侵犯肖像權，應多加留意。（取自成都遠洋太古里公眾號）

中國國企、中石油旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司總經理胡繼勇，日前被意外拍下在街頭牽著一名身材高挑的正妹小三，影片上傳網路後引發輿論廣泛討論，最終導致胡繼勇遭免職並接受調查。受此影響下，中國多個熱門街拍區，針對拍攝行為做出新一輪回應。

澎湃新聞報導，北京三里屯太古里已在公共區域的醒目位置設有多個提示牌，提醒遊客提高防範意識，保護個人肖像權，物業工作人員亦會進行提示。公告並稱，三里屯太古里不支持任何未經許可的商業拍攝行為，並設有正規的商業拍攝申請渠道。

據齊魯晚報則指出，實地探訪「牽手」事件發生地、成都太古里，在現場，已經有工作人員專門維護拍攝秩序，如有攝影師聚集跟拍，工作人員會走到被拍者身旁了解，若未經被拍者允許，工作人員會並對攝影師進行勸阻。

中新網指出，2019年，成都遠洋太古里就曾發布過提醒，該地常年吸引無數潮人前來打卡，早已成為潮流匯聚地及街拍勝地。當時成都遠洋太古里微信公眾號就寫到，「在留下美好影像的同時，我們也提示大家提高防範意識，保護個人肖像權，不支持任何侵犯消費者肖像權的拍攝以及未經該司許可的商業拍攝。」

「牽手」事件過後，不少中國民眾紛紛在網上詢問，公共場合街拍會侵犯公民的肖像權嗎？上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭表示，街拍的影片或照片若要刊登在社交媒體上，必須徵得肖像權人的同意，否則涉嫌侵犯他人肖像權。

游雲庭稱，在對方同意拍攝的情況下，若拍攝的影片被發布在社交媒體上，知情者有權要求拍攝者和平台刪除影片；若影片被刪，則不構成侵權。但若拍攝者和平台拒絕刪除，仍會構成侵權。

河南中豫律師事務所副主任劉峰傑律師指出，即使原作者將該影片刪除，但對當事人造成的影響依舊在網路上呈現擴大趨勢，若當事人追責，拍攝者仍將承擔侵權責任。

新浪財經表示，當前，隨著社交媒體的普及、AI等技術的發展，侵犯肖像權的事件層出不窮，已屢見不鮮。游雲庭分析，當下侵犯肖像權較多的行為是未經許可將他人的頭像用於商業推廣。

此外，隨著AI等技術的發展，網上隨意就能移花接木、嫁接明星頭像的現象也時常發生。游雲庭認為，此種行為也會侵犯肖像權，如果涉嫌侮辱或誹謗的話，還可能涉及侵犯名譽權，要特別注意。

圖為成都遠洋太古里。（取自新黃河）
圖為成都遠洋太古里。（取自新黃河）

北京 攝影 AI

上一則

牽手門網紅裙 山寨逼退正貨 「售6000件退2000件」

延伸閱讀

為見梅西 球迷花1萬元人民幣訂北京4家酒店 結果全猜錯

為見梅西 球迷花1萬元人民幣訂北京4家酒店 結果全猜錯
梅西帶錯護照困北京機場 雙手抱前等加簽 「主打一個老實」

梅西帶錯護照困北京機場 雙手抱前等加簽 「主打一個老實」
移民專頁／國企工程師 通常不影響移民

移民專頁／國企工程師 通常不影響移民
阿根廷球王帶錯護照受困北京機場 推特瘋傳梅西的「靈魂發問」

阿根廷球王帶錯護照受困北京機場 推特瘋傳梅西的「靈魂發問」

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體
阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？