中國國企高層帶小三遭街拍後 北京太古里設「街拍提示」

成都遠洋太古里公眾號消息，早在2019年就提醒，街拍侵犯肖像權，應多加留意。（取自成都遠洋太古里公眾號）

中國國企、中石油旗下寰球工程項目管理（北京 ）有限公司總經理胡繼勇，日前被意外拍下在街頭牽著一名身材高挑的正妹小三，影片上傳網路後引發輿論廣泛討論，最終導致胡繼勇遭免職並接受調查。受此影響下，中國多個熱門街拍區，針對拍攝行為做出新一輪回應。

澎湃新聞報導，北京三里屯太古里已在公共區域的醒目位置設有多個提示牌，提醒遊客提高防範意識，保護個人肖像權，物業工作人員亦會進行提示。公告並稱，三里屯太古里不支持任何未經許可的商業拍攝行為，並設有正規的商業拍攝申請渠道。

據齊魯晚報則指出，實地探訪「牽手」事件發生地、成都太古里，在現場，已經有工作人員專門維護拍攝秩序，如有攝影 師聚集跟拍，工作人員會走到被拍者身旁了解，若未經被拍者允許，工作人員會並對攝影師進行勸阻。

中新網指出，2019年，成都遠洋太古里就曾發布過提醒，該地常年吸引無數潮人前來打卡，早已成為潮流匯聚地及街拍勝地。當時成都遠洋太古里微信公眾號就寫到，「在留下美好影像的同時，我們也提示大家提高防範意識，保護個人肖像權，不支持任何侵犯消費者肖像權的拍攝以及未經該司許可的商業拍攝。」

「牽手」事件過後，不少中國民眾紛紛在網上詢問，公共場合街拍會侵犯公民的肖像權嗎？上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭表示，街拍的影片或照片若要刊登在社交媒體上，必須徵得肖像權人的同意，否則涉嫌侵犯他人肖像權。

游雲庭稱，在對方同意拍攝的情況下，若拍攝的影片被發布在社交媒體上，知情者有權要求拍攝者和平台刪除影片；若影片被刪，則不構成侵權。但若拍攝者和平台拒絕刪除，仍會構成侵權。

河南中豫律師事務所副主任劉峰傑律師指出，即使原作者將該影片刪除，但對當事人造成的影響依舊在網路上呈現擴大趨勢，若當事人追責，拍攝者仍將承擔侵權責任。

新浪財經表示，當前，隨著社交媒體的普及、AI 等技術的發展，侵犯肖像權的事件層出不窮，已屢見不鮮。游雲庭分析，當下侵犯肖像權較多的行為是未經許可將他人的頭像用於商業推廣。