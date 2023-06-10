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習近平強調「雙循環」防別國封鎖 靠高科技自強

中央社／台北11日電
中國國家主席習近平。（新華社）
中國國家主席習近平。（新華社）

中共總書記習近平近日考察內蒙古強調「雙循環」，指並非閉關鎖國，而是「當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去」，並稱中國要靠高科技自立自強。

習近平近日在內蒙古考察，中國官媒人民日報10日刊出考察及專題座談會紀實。

紀實報導，習近平7日前往呼和浩特市的中環產業園考察時表示，在各種可以預見和難以預見的狂風暴雨、驚濤駭浪中，最重要的是做好自己的事。

習近平指出，構建新發展格局，首先要把國內大循環搞好，這是治本之策。而「雙循環不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好」。中國敞開大門，誰來與我們合作都歡迎。經濟全球化是大道，大家合作共贏才是最好的。

習近平強調現在中國要靠高水準科技自立自強、構建新發展格局來攻克科技難關。

他談到新形勢下的復興之路時批評「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟著跑」。中華民族一定要復興，要繼續攻堅克難，再上層樓。

面對中美貿易戰以及地緣政治角力，習近平去年在「20大」報告時，宣示包括「中國式現代化」在內的未來執政理念。

其中眾所矚目的經濟發展領域上，習近平報告重申了加速構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。既增強「國內大循環」內生動力和可靠性，也提升國際循環品質和水平。同時，堅持把發展經濟的著力點放在「實體經濟」上， 「製造強國」則放在加快建設的首位。

此外，習近平今年5月30日下午以中共中央國家安全委員會主席身分，主持召開20屆中央國安委第一次會議，會中也強調當前中國面臨「國家安全問題的複雜程度、艱巨程度明顯加大」，要準備「經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

習近平 中共 暴雨

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