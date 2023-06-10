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爆紅巨大黃色小鴨成雙返港 漏氣攤平海面竟是這原因

記者陳宥菘／即時報導
「黃色小鴨」相隔10年重返香港維多利雅港展出，不料才半天，就有一隻小鴨疑似「氣爆」洩氣，香港藝人李婉華於直播時目睹一切，驚呼連連。（擷取自李婉華YouTube）
「黃色小鴨」相隔10年重返香港維多利雅港展出，不料才半天，就有一隻小鴨疑似「氣爆」洩氣，香港藝人李婉華於直播時目睹一切，驚呼連連。（擷取自李婉華YouTube）

由荷蘭藝術家霍夫曼創造的巨大「黃色小鴨」曾在世界各大港口出沒，在全球引起一陣旋風。2013年「黃色小鴨」曾巡迴到台灣基隆、高雄等海口岸邊，也去到了香港維多利雅港。10年後，「黃色小鴨」再度於香港展出，這次還加碼來了2隻「黃色小鴨」。只不過10日上午正式展出後，不到半天時間，下午2點就傳出有其中一隻小鴨漏氣，平癱漂浮在海面上。

綜合港媒報導，這兩隻高18公尺的「黃色小鴨」原規畫在維多利亞港展出2周，10日上午正式對外開放，便吸引大批旅客前來拍照打卡。不過，下午2點左右，現場突然傳出一聲巨響，接著其中一隻小鴨便開始漏氣，最後在眾人驚呼聲中，剩下一片黃色的「外皮」漂浮在海面上。

香港藝人李婉華當時人正在現場，透過YouTube直播向大家分享「黃色小鴨」，分享到一半只見一隻「小鴨」身形逐漸消瘦，到最終完全洩氣、癱平在海面上，前後大約只有10秒的時間，一旁民眾有的驚呼，有的趕緊拿出手機，拍下這隻小鴨的最後身影。

有媒體指出，可能是因為天氣太熱，導致小鴨氣爆，但目前主辦方尚未對外說明小鴨漏氣的原因。

事實上，黃色小鴨漏氣事件早已發生多次。2013年「黃色小鴨」在台灣展出時，桃園的「黃色小鴨」因為發電機故障而略微消氣，變成「低頭喝水」的模樣，後來在補充氣時，卻意外氣爆，成了一片鴨皮。另，「黃色小鴨」之前在別地展出時，也曾出現消氣低頭、氣爆，或因高度太高卡在橋下的狀況，意外不斷。

據悉，這是「黃色小鴨」繼2013年在香港展出之後，時隔10年重返香港，預計在維多利亞港展出2週，10日是首日對外正式展出。創作者霍夫曼也現身，出席啟航儀式。

「黃色小鴨」相隔10年重返香港維多利雅港展出，不料才半天，就有一隻小鴨疑似「氣爆...
「黃色小鴨」相隔10年重返香港維多利雅港展出，不料才半天，就有一隻小鴨疑似「氣爆」洩氣。（擷取自香港藝人李婉華YouTube）

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