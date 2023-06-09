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智庫：習近平疑擬應變計畫 防普亭死亡或遭罷黜

中央社華盛頓9日綜合外電報導
「財經內幕」報導，根據一名華府智庫分析家的說法，習近平很可能已經正在尋求跟普亭的潛在繼任者建立更緊密關係。（路透）
「財經內幕」報導，根據一名華府智庫分析家的說法，習近平很可能已經正在尋求跟普亭的潛在繼任者建立更緊密關係。（路透）

中國國家主席習近平俄羅斯總統普亭將彼此描繪成堅定不移盟友、要削弱美國全球霸權地位；但在普亭重病、可能因政變下台等傳言下，兩人所謂「友誼無上限」恐不如表面堅實。

美國新聞網站「財經內幕」 （Business Insider）報導，根據一名華府智庫分析家的說法，習近平很可能已經正在尋求跟普亭（Vladimir Putin）的潛在繼任者建立更緊密關係。

擔任大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員的經濟學家艾斯倫德（Anders Aslund）表示，習近平似乎正在從俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）那邊下功夫。他指出，習近平4月訪問莫斯科與普亭召開高峰會期間，罕見與米舒斯京進行一對一會面。

之後，米舒斯京5月應中國國務院總理李強邀請訪問中國，又獲習近平在北京人民大會堂接見，「再次完全超越中國和俄羅斯之間外交慣例的界線」。

艾斯倫德在分析文中寫道：「為何是米舒斯京受邀，而不是普亭？這恐怕讓俄羅斯領導人開心不起來。」

艾斯倫德舉例，接下來幾場俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）的開會，米舒斯京都缺席，證明普亭不悅，因為總理是這類會議的常任成員。

美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的分析師韋恩（Ali Wyne）告訴財經內幕，鑑於普亭有健康問題傳聞及權力可能遭遇挑戰，中國著手準備「應變計畫」是合理的。

他表示：「考量到普亭不斷有健康問題傳聞，以及烏克蘭若擊敗俄羅斯可能削弱普亭統治權力，包括美國與中國在內，許多國家很可能都正在設想後普亭時代的各種可能性，並評估這些可能性各自對俄羅斯內政和外交政策會有的影響。」

普亭 俄羅斯 習近平

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