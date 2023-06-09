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中國擴大審查 AirDrop和藍牙傳輸擬實名制

中央社北京9日綜合外電報導
中國擴大審查，打算針對諸如AirDrop和藍牙（Bluetooth）等檔案分享服務進行限制。（Pexels）
中國擴大審查，打算針對諸如AirDrop和藍牙（Bluetooth）等檔案分享服務進行限制。（Pexels）

中國擴大審查，打算針對諸如AirDrop和藍牙（Bluetooth）等檔案分享服務進行限制。新公布的規定將要求行動裝置用戶實名登記後才可以使用共享資料服務。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，針對新規定，中國國家互聯網信息辦公室（中國網信辦）6日發布為期一個月公開徵求意見通知。新規定並且要求服務提供者尤其應當「防範和抵制傳播不良信息」。

社運人士擔心此舉將會進一步阻礙他們動員民眾或分享資訊的能力。

在中國，所謂「防火長城」打造出最嚴厲網路控制機制之一，藍牙、AirDrop和類似的檔案分享服務因而成為至關重要的工具。

近年來，反政府抗議人士經常用AirDrop功能進行組織或傳達政治訴求。例如去年10月中國國家主席習近平正等待取得史無前例第3任期之際，一些社運人士就在上海地鐵用AirDrop散布反習海報檔。

AirDrop尤其受到社運人士歡迎，因為它靠藍牙連接近距離裝置，可以向陌生人傳輸資訊而不會曝露個資，也不必透過能夠進行監控的集中式網路。

習近平取得第3任期後，蘋果公司（Apple）就對中國推出新版AirDrop，iPhone和其他蘋果裝置的中國區用戶使用AirDrop接收檔案時，如果對方不在聯絡人名單中，就只有10分鐘可以接收檔案。蘋果沒有解釋為何先在中國推出這項更新，但是蘋果多年以來一直挨批討好北京。

「中國網信辦」新規草案要求使用者「防範和抵制製作、複製、發布不良信息」、「接收到違法和不良信息者不得轉發，有權向網信等有關主管部門投訴、舉報」。

新規草案指出，服務提供者在提供服務過程中應當要求「使用者提供真實身分信息」，並預設為關閉接收狀態。新規並且要求服務提供者設置「自動關閉接收數據」的功能，若用戶接收數據的時間太長，就應該自動關閉接收。

現居荷蘭的中國異議人士林生亮表示：「中國當局急於堵住網路上的漏洞，以壓制反對聲音。」他預計中國還會推出更多這一類法規。

林生亮說：「這意謂中國正走向1984。」他指的是已故英國作家喬治歐威爾（George Orwell）所寫反極權主義警世名著「一九八四」（1984）。

蘋果 習近平 地鐵

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